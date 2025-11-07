Son Mühür/ Beste Temel - Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) üyeleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ve Teknopark İzmir’i ziyaret ederek, üniversite–sanayi iş birliği ve inovasyon odaklı ortak projelerin temellerini attı. Ziyarette EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, İYTE Rektörü ve Teknopark İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Baran ile bir araya geldi. Program kapsamında EGİAD ile İYTE arasında iş birliği protokolü imzalandı.

“İYTE, bilim ve girişimciliği buluşturuyor”

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, iş birliğinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “İYTE; eğitim, bilim, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik alanlarında ulusal ve uluslararası arenada örnek bir üniversite. Teknopark İzmir’deki Ar-Ge şirketlerimiz, istihdam ve yüksek teknoloji ihracatımız ile hem İzmir’e hem ülkemize katkı sunuyoruz. EGİAD ile bu birliktelik, bilim ve sanayiyi buluşturan yeni başarı hikâyelerinin başlangıcı olacak.”

“Bilimle girişimciliği birleştiriyoruz”

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı da konuşmasında, “EGİAD olarak sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ilerliyoruz. İYTE'nin üretim ve araştırma misyonu ile EGİAD’ın genç girişimci vizyonu birleştiğinde güçlü bir sinerji ortaya çıkacak. Bu iş birliği İzmir’in geleceğine ışık tutacak” dedi. Özhelvacı, EGİAD Melekleri Yatırım Ağı’nın teknoloji girişimlerine destek vermeye devam ettiğini belirtti.

Protokolün hedefleri

Protokol kapsamında;

Ortak seminer, panel ve konferanslar,

İYTE TAM ve Teknopark İzmir’e saha ziyaretleri,

EGİAD Melekleri’nin girişim programlarında yer alması,

Startupların EGİAD iş ağına dahil edilmesi,

Ulusal ve uluslararası Ar-Ge projelerinde iş birlikleri,

EGİAD Yarın Dergisi’nde akademik içerik çalışmaları gerçekleştirilecek.

Sürdürülebilir kalkınma vurgusu

Program kapsamında EGİAD heyeti, İYTE Tümleşik Araştırma Merkezi’ni ziyaret ederek üniversitenin Ar-Ge altyapısını inceledi. Ziyaret sonunda, EGİAD’ın Sakız Ağacı Korusu Projesi kapsamında Prof. Dr. Yusuf Baran adına sakız fidanı bağışı yapıldı.