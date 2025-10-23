Son Mühür/ Beste Temel - Narlıdere Belediyesi’nin memur ve kadrolu işçilerini kapsayan banka promosyon ihalesi sonuçlandı. Belediye personeline kişi başı 95 bin 250 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Promosyon anlaşması imzalandı

Narlıdere Belediyesi’nin memur ve kadrolu işçilerin maaş ödemelerine ilişkin düzenlediği banka promosyon ihalesi tamamlandı. Sözleşmeye, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ve Halk Bankası Narlıdere Şube Müdürü İlker Özbek imza attı. Sendika temsilcilerinin de katıldığı ihalede, 99 belediye personeline 95 bin 250 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararlaştırıldı.

Uzun: “Emekten yana olmaya devam edeceğiz”

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, her zaman çalışanların haklarını korumaya öncelik verdiklerini belirterek, “Sendika temsilcilerimizin katılımıyla şeffaf bir süreç yürüttük. Memur ve kadrolu işçilerimiz için önemli bir promosyon anlaşmasına imza attık. Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun, sağlıkla ve huzurla harcasınlar. İhaleyi kazanan bankaya da emekten yana tutumları için teşekkür ediyorum. Narlıdere’miz için özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımızın her zaman yanında olacağız.” dedi.

Özbek’ten hayırlı olsun mesajı

Halk Bankası Narlıdere Şube Müdürü İlker Özbek de imzalanan promosyon sözleşmesinin belediye personeline hayırlı olmasını diledi.