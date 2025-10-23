Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2003 yılından bu yana düzenlediği Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri’nde bugüne kadar ödül alan kişi, yapı ve zanaatkârlar dijital ortamda erişime açıldı. Çalışma, İzmir’in kültürel mirasını görünür kılmayı ve koruma bilincini yaygınlaştırmayı amaçladı.

Ödüllerin 20 yıllık serüveni dijital ortamda

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2003 yılından bu yana düzenlediği ve yalnızca pandemi döneminde iki yıl ara verilen Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri, bu yıl 21’inci kez düzenlendi. Türkiye’de yerel ölçekte ilk ve tek olma özelliği taşıyan bu ödül programının 20 yılı aşan birikimi, dijital harita üzerinden erişime açıldı.

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kültürel Mirasın Yönetimi ve Tanıtımı Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışma kapsamında, korumada örnek oluşturarak ödül alan kişi, yapı ve zanaatkârlar dijital ortamda bir araya getirildi. Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü de haritanın teknik altyapısına katkı sağladı.

Kültürel miras için kapsamlı bir kaynak

Hazırlanan dijital harita, araştırmacılar, mimarlık, şehir planlama ve sanat tarihi öğrencilerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile vatandaşların erişimine sunuldu. İzmir’in sahip olduğu zengin kültürel mirasın tanınması için önemli bir kaynak niteliği taşıyan platform, yerel koruma çalışmalarının somut örneklerini içeren kapsamlı bir arşiv oluşturdu.

Tarihi yapılar ve zanaatkârlar tek platformda

İzmir genelinde koruma bilinciyle restore edilen, yeniden işlev kazandırılan veya yaşatılan birçok tarihi yapı ile mesleğini uzun yıllar sürdüren zanaat ustaları aynı dijital platformda toplandı. Bugüne kadar verilen toplam 182 ödül, harita üzerinde özel ikonlarla kategorilere ayrıldı. Konumları, yaşam öyküleri, restorasyon bilgileri ve fotoğraflarıyla birlikte detaylı olarak incelenebildi.

İzmir mirasına dijital koruma

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği çalışma, kentin kültürel mirasına sahip çıkmak adına yürütülen en kapsamlı projelerden biri oldu. İzmir’in geçmişini geleceğe taşıyan dijital arşiv, hem koruma bilincine katkı sağladı hem de kentin tarihsel değerlerine dair bütüncül bir bakış sundu.