Son Mühür/ Osman Günden - Günümüzün en yaygın kronik hastalıklarından biri olan diyabet, Buca Belediyesi’nin Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlediği “Diyabetle Kolay Yaşam” seminerinde ele alındı. Seminerde Tınaztepe Üniversitesi Endokrinoloji Uzmanı Doktor İlker Altun, Uzman Diyetisyen Batuhan Çitemel ve Diyabet Eğitim Hemşiresi Pelin Serim konuşmacı olarak yer aldı.

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman açılış konuşmasında, yerel yönetim olarak sadece altyapı ve üstyapı hizmetleriyle değil, hemşehrilerinin sağlıklı ve nitelikli bir yaşam sürmesi için sağlık odaklı çalışmalarla da sorumluluk üstlendiklerini belirtti.

“Diyabet sensörü destek programı ülkeye örnek oldu”

Başkan Duman, geçtiğimiz yıl hayata geçirilen “Diyabet Sensörü Destek Programı”nı hatırlatarak, bu uygulamanın Türkiye’de bir yerel yönetim tarafından başlatılan ilk proje olduğunu vurguladı. Kısa sürede büyük geri dönüş aldıklarını aktaran Duman, “Bu projenin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sensörleri ücretsiz karşılamaya başlaması, attığımız adımın ne kadar anlamlı olduğunu gösterdi” dedi.

Uzmanlar diyabetin seyrini anlattı

Endokrinoloji Uzmanı Doktor İlker Altun, Tip 2 diyabette genetik faktörlerin belirleyici olduğuna dikkat çekerek, “Anne ya da babası Tip 2 olan bireylerin diyabet olma olasılığı yüzde 60–80” bilgisini paylaştı. Dünyada yaklaşık 500 milyon diyabet hastası bulunduğunu belirten Altun, bu sayının önümüzdeki yıllarda 700 milyonun üzerine çıkmasının beklendiğini söyledi.

Beslenme önerileri ve uygulamalı eğitim

Uzman Diyetisyen Batuhan Çitemel, diyabet hastaları için örnek beslenme planları anlatarak karbonhidrattan mümkün olduğunca kaçınılması, protein ağırlıklı beslenilmesi gerektiğini ifade etti. Diyabet Eğitim Hemşiresi Pelin Serim ise doğru insülin kalemi kullanım tekniklerini katılımcılara aktardı.