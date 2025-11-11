Son Mühür - Meteoroloji, güncel hava durumu raporunu açıkladı ve sağanak yağışların hafta sonuna kadar devam edeceğini duyurdu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı hava ile birlikte kuzeybatıdan başlayarak azalacağı ve kuzey, iç ile batı bölgelerde zaman zaman mevsim normalleri seviyesine düşeceği öngörülüyor. İzmir’de ise sabah saatlerinde beklenen sağanak yağış başladı ve gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Ege bölgesine uyarı

Meteoroloji’den alınan bilgilere göre, bugün yurt genelinde genellikle açık ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak Marmara ve Ege bölgeleri için sağanak uyarısı yapıldı. Tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak; Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Aydın’ın kıyı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi öngörülüyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İzmir'de kuvvetli yağış başladı

İzmir’in kuzey ilçeleri Aliağa, Foça, Dikili ve Bergama’da bu sabah etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle yollar adeta göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü’nün dün yaptığı uyarının ardından sabah beklenen yağmur başladı. Saat 09.00 itibarıyla Aliağa, Foça, Dikili ve Bergama’da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Sel ve su baskını

Dikili’de kurulan pazar yerinde esnaf, yağış nedeniyle zor anlar yaşadı ve kendi imkanlarıyla tezgahlarını korumaya çalıştı. Yağışın etkili olduğu bölgelerde bazı yollar göle dönerken, ev ve iş yerleri de sular altında kaldı. Meteorolojik uyarıda, önümüzdeki 2 saat boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli, zaman zaman ise çok kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Yağışlar ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İzmir ve Ege bölgesinde sağanak yağışın tüm gün devam etmesi öngörülüyor. Afyonkarahisar hariç, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış için uyarılar yapıldı. Yağışların özellikle İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. 5 günlük hava raporuna göre İzmir'de sağanak yağış yarın da devam edebilir. Ancak, Perşembe gününden itibaren sağanak yağış şehri terk edecek.