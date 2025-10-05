Son Mühür/ Beste Temel- Ege’nin incisi İzmir, Ekim 2025’te edebiyat ve kültür sanat dünyasının nabzını tutmaya hazırlanıyor. İZKİTAP – 6. İzmir Kitap Fuarı ve 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali olmak üzere iki önemli etkinlik, 17 Ekim 2025 tarihinde Kültürpark’ta düzenlenecek ortak açılış töreniyle kapılarını okurlara açacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle 17-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan İZKİTAP, on gün boyunca yayıncıları, yazarları, şairleri ve sahafları geniş bir yelpazede bir araya getirecek. Fuar, doğayla iç içe bir alanda, yeni çıkan eserleri keşfetme ve yazarlarla birebir temas kurma imkanı sunarak her yaştan kitapsever için edebiyatı erişilebilir kılacak.

Fuarın onur konukları ve geniş katılımcı yelpazesi

İZKİTAP’ın bu yılki onur konuğu, çağdaş Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden, aynı zamanda senaristlik de yapan Mehmet Eroğlu olacak. Eroğlu, fuar süresince okurlarıyla söyleşilerde ve imza etkinliklerinde bir araya gelme fırsatı bulacak. Uluslararası onur konuğu koltuğunda ise yetenekli Fransız çizgi roman sanatçısı Fabien Toulmé oturacak. Fuar, bu önemli isimlerin yanı sıra, Ahmet Ümit, Ayşe Kulin, Buket Uzuner, Demir Demirkan, Melis Alphan, Umut Sarıkaya ve Yılmaz Aslantürk gibi edebiyat ve sanat dünyasının çok sayıda tanınmış ismini de ağırlayacak. Ziyaretçiler, Kültürpark’ın huzurlu atmosferinde gerçekleşecek bu buluşmalara ücretsiz olarak katılabilecek.

Gençler ve çocuklar için özel alanlar

Fuar, sadece yetişkinlere değil, aynı zamanda geleceğin okurlarına, yani çocuklara ve gençlere de özel bir önem veriyor. Minik kitapseverler için çocuk kitapları atölyeleri, masal dinletileri ve yaratıcı yazarlık çalışmaları düzenlenecek. Gençlere yönelik panellerin yanı sıra, popüler kültürün önemli bir parçası olan anime ve mangaya ayrılmış özel bir bölüm bulunacak. Bu alanda, türün meraklıları için söyleşiler, atölyeler ve yazar-çizer buluşmaları gerçekleştirilecek. Katılımcı yayınevleri, etkinlik takvimi ve diğer detaylı bilgilere kitapizmir.com adresi üzerinden erişim sağlanabileceği belirtildi.

"Edebiyat yolculuktur" temalı uluslararası festival

Kitap Fuarı ile eş zamanlı başlayacak olan 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, 17-19 Ekim 2025 tarihleri arasında kenti bir edebiyat limanına dönüştürecek. Şair Haydar Ergülen’in festival direktörlüğünü üstlendiği bu yılki ana tema “Edebiyat Yolculuktur” olarak belirlendi. Festivalin onur konuğu ise yazar, editör ve senarist kimliğiyle tanınan usta edebiyatçı Ayfer Tunç olacak. Açılış günü, lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "Yolculuk" temalı yarışmanın ödül töreni yapılacak ve hemen ardından Ayfer Tunç, özel bir söyleşiyle okurlarla buluşacak.

Festival programı, üç gün boyunca paneller, söyleşiler, şiir dinletileri, atölyeler, belgesel gösterimleri ve hatta stand-up performansları gibi zengin ve çeşitli etkinlikleri kapsayacak. Festivalin en önemli özelliklerinden biri, yalnızca Kültürpark’ta değil, aynı zamanda Urla, Güzelbahçe ve Bornova gibi İzmir’in farklı ilçelerindeki kültür merkezlerinde de edebiyat buluşmaları düzenleyerek etkinliğin etki alanını genişletmesidir.

Yerli ve yabancı önemli isimler İzmir’de

Festival, Türkiye’den Murat Gülsoy, Tuna Kiremitçi, Asuman Susam gibi tanınmış edebiyatçıları; akademisyenler Prof. Dr. Ersin Döğer ve Prof. Dr. Semih Çelenk’i; ve ünlü oyuncu-yazar Cengiz Bozkurt’u ağırlayacak. Uluslararası alanda ise Fransa’dan Eric Sorner, Almanya’dan Leyla Bektaş, Yunanistan’dan Dinos Soitis, Mısır’dan Ahmad Zakaria ve İtalya’dan Alex Ezra Fornari gibi farklı coğrafyalardan önemli isimler İzmirli edebiyatseverlerle buluşacak.

Festival, 10. yılına özel bir miras bırakmayı da hedefliyor. Konuk şairlerin kente dair özel gözlemler yapacakları “Şair Yürüyüşü” etkinliğinin ardından, yerli ve yabancı katılımcıların kaleme aldığı eserler, 2026’da “İzmir Şiirleri” adıyla kitaplaştırılarak kentin edebiyat hafızasına kalıcı bir iz bırakacak. Festivalin ayrıntılı programına izmir.art ve kultursanat.izmir.bel.tr adreslerinden ulaşılabileceği belirtildi.