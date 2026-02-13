Son Mühür/ Osman Günden- Alevi toplumunun önemli inanç günlerinden Hızır Orucu kapsamında İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan Harmandalı Cemevi’nde kurban kesimi ve lokma paylaşımı gerçekleştirildi. Yoğun katılımla düzenlenen programda birlik ve dayanışma mesajları verildi.

Murat Gökçekaya’dan “kardeşlik” vurgusu

Etkinliğe katılan iş insanı Murat Gökçekaya, elinde lokmasıyla cemevine gelerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Cemevi bahçesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Gökçekaya, ziyaretinin herhangi bir siyasi kimlik taşımadığını ifade etti.

Aynı ilçede yıllardır birlikte yaşadıkları dostlarla Hızır lokmasını paylaşmanın anlamlı olduğunu dile getiren Gökçekaya, “Camiler de bizim, cemevleri de bizim.

Hızır ayı kardeşliğimizi ve birlikteliğimizi güçlendirsin, aramıza fitne sokmak isteyenlere fırsat vermesin” dedi.

Cemevi inşaatının tamamlanması çağrısı

Ziyarette cemevi inşaatının uzun süredir devam etmesine de değinildi. Yapım sürecinin uzamasının üzücü olduğunu belirten Gökçekaya, ibadethanenin bir an önce tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması gerektiğini söyledi. Programa AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Yeşim Tuncer ve beraberindeki isimler de katıldı.

Hızır lokması sosyal medyada da paylaşıldı

Gökçekaya’nın etkinliğe ilişkin sosyal medya paylaşımı da dikkat çekti. Harmandalı Cemevi’nde Yusuf Toköz Dede ve canlarla birlikte Hızır orucunu paylaştıklarını belirten Gökçekaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hızır dokunsun lokmalarımıza, dertlerimize derman olsun. Birliğimiz daim, gönüllerimiz bir olsun. Hak kabul buyura. Yiyene, içene, alana, verene, emeği geçene Hak razı ola. Hızır yoldaşımız olsun. Allah Allah, eyvallah.”