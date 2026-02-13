Son Mühür/ Osman Günden - 12 Şubat 2026 gecesi başlayan ve 13 Şubat sabahına kadar süren sağanak sonrası, su baskını ve heyelan riskine karşı tüm birimler sahaya indi. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinesinde yürütülen çalışmalarda 412 iş makinesi, 200 pompa ve 1365 personel görev aldı.

En fazla yağış Karaburun’da

Yağış, özellikle kıyı ve kuzey aksında etkili oldu. Ölçüm istasyonlarına göre son 12 saatte Karaburun’da metrekareye 62,9 kilogram yağış kaydedildi. Buca’da 45,4, Konak’ta 40,9, Aliağa’da 43,6 ve Foça’da 46 kilogram yağış ölçüldü. Sabah saatlerinde yağış etkisini azaltırken, bazı bölgelerde su baskınları ve taşkınlar oluştu.

Su baskınlarına müdahale edildi

İZSU ekipleri yol ve konutlarda oluşan su baskınlarına müdahale ederken, itfaiye ekipleri su tahliye çalışmalarını gerçekleştirdi. Dikili Cumhuriyet Mahallesi’nde üç hidrosub pompa ile su tahliyesi yapıldı. Karaburun Karareis Mahallesi’nde sitelerde yaşanan su baskınlarına müdahale edildi.

Foça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Konak Alsancak ve Urla Çamlıçay Mahallesi ihbarların yoğunlaştığı bölgeler arasında yer aldı. İlçe bazında ise Konak ve Urla öne çıktı.

Heyelan yaşanan yollar açıldı

Yağış nedeniyle Dikili Çandarlı Yolu, Bayındır Karapınar Mahallesi ve Urla Balıklıova yolunda heyelan meydana geldi. Yol Yapım, Bakım ve Onarım ekipleri, ulaşımın aksamaması için temizlik ve güvenlik çalışmalarını sürdürdü. Tire Küçükkemerdere Mahallesi ulaşım yolu güvenlik önlemleri alınarak açıldı. Karaburun Yayla Mahallesi’nden Küçükbahçe ve Balıklıova’ya kadar kapalı olan yollar da ulaşıma açıldı.

Ekipler teyakkuzda

Büyükşehir Belediyesi, yağışın etkisini sürdürme ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz halinde bulunduğunu, gelişmelerin AKOM tarafından anlık takip edildiğini bildirdi. Kent genelinde su baskınlarına karşı çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi.