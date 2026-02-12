TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile trafik cezaları önemli ölçüde artırıldı. 326 milletvekilinin katıldığı oylamada teklif 242 kabul oyuyla yasalaştı.

Cep telefonu, emniyet kemeri ve araç içi cihazlara ağır yaptırım

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenleme, sürüş güvenliğini artırmaya yönelik çok sayıda yeni idari yaptırım içeriyor.

Araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının yönetmelikte belirtilen şartlara uygun kullanılması zorunlu hale getirildi. Kurallara aykırı kullanım halinde 3 bin lira ceza uygulanacak. Sürücünün görüş alanında uygun olmayan görüntü cihazı bulunduranlara ise 21 bin lira ceza kesilecek ve araç 30 gün trafikten menedilecek.

Seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası verilecek.

Emniyet kemerini usulüne uygun takmayan sürücü ve yolculara 2 bin 500 lira ceza uygulanacak. Bir yıl içinde 4 kez ihlal edilmesi durumunda sürücü belgesi 30 gün geri alınacak.

Kaza yerinden ayrılana 46 bin lira ceza, hapis yaptırımı

Maddi hasarlı, yaralanmalı veya ölümlü kazalarda, zabıta izni olmadan olay yerini terk eden sürücülere 46 bin lira para cezası verilecek. Yaralanmalı veya ölümlü kazalarda izinsiz ayrılanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek.

Olay yerinden kaçan sürücülerin ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

Ehliyetsiz araç kullanana 40 bin lira

Sürücü belgesi olmadan araç kullananlara 40 bin lira, ehliyeti geçici olarak alınmış olmasına rağmen araç kullananlara ise 200 bin lira ceza kesilecek.

Trafikte saldırgan davranışlara 180 bin lira

Başka bir aracı saldırı amacıyla takip eden ya da araçtan inerek saldırı girişiminde bulunan sürücülere 180 bin lira ceza uygulanacak. Bu kişilerin ehliyetleri 60 gün geri alınacak ve araçları 30 gün trafikten menedilebilecek.

“Dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücülere ise 200 bin lira ceza verilecek, ehliyetleri 60 gün geri alınacak.

Alkollü ve yasaklı madde etkisinde araç kullanmaya ağır ceza

0,50 promilin üzerinde alkollü araç kullananlara verilen ceza 25 bin liraya yükseltildi. İhlalin tekrarı halinde ceza 50 bin liraya, üçüncü ve sonraki ihlallerde 150 bin liraya çıkacak.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücülere 150 bin lira ceza uygulanacak ve sürücü belgeleri iptal edilecek.

Hız sınırı ihlallerinde yeni ceza tarifesi

Hız sınırını aşan sürücülere uygulanacak para cezaları kademeli olarak artırıldı. Yerleşim yeri içinde hız sınırını ciddi oranda aşan sürücülere 30 bin liraya kadar ceza verilebilecek.

Aşım oranına göre ehliyetler 30, 60 veya 90 gün süreyle geri alınacak.

Trafiği engelleyene 90 bin lira

Otoyolda ters yönde araç kullananlara, konvoy yaparak trafiği aksatanlara veya keyfi şekilde yolu kapatanlara 90 bin lira idari para cezası kesilecek.

Kırmızı ışık ihlalinde kademeli artış

Bir yıl içinde kırmızı ışık ihlalinin tekrarına göre cezalar artacak. İkinci ihlalde 10 bin lira, üçüncüde 15 bin lira, altıncı ihlalde ise 80 bin lira ceza uygulanacak.