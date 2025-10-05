Son Mühür- İzmir Şehir Tiyatroları Kurucu Genel Yayın Yönetmeni olarak İzmir sanat tarihinde yerini alan Yücel Erten, Cemil Tugay'ın tercihiyle koltuğuna veda etmek zorunda kalmıştı.

Yücel Erten'den boşalan koltuğun yeni sahibi olan Levent Üzümcü'yle Yücel Erten arasında zaman zaman tansiyon yükselse de son dönemde bu konuda sessiz klan Erten, sessizliğini bozan bir paylaşımda bulundu.

Levent Üzümcü'nün Birgün Gazetesi'nde gazeteci Yeşer Sarıyıldız'la röportajında, ''Tek bir yasayı değiştirme şansınız olsa hangisini seçerdiniz?'' sorusuna,

''Halka taammüden yalan söylemek anayasal suç olmalı. Siyasetçi çıkıp “şunu yapacağım” diyor ama yapmıyor; bunun hiçbir yaptırımı yok. İnsanları kandırmanın ötesi yoktur. Güveni yeniden inşa edeceksek, yalanın bedeli olmalı.'' sözlerine göndermede bulunan Yücel Erten,

''O dediğin olursa, bir kamu görevlisi olarak “halka taammüden yalan söyleme anayasal suçunu” mükerreren işlemekten hapı yutarsın Üzümcü!'' uyarısında bulundu.



Hemen bir yalan atıvermişsin...



Üzümcü'ye ''Bak, ayaküstü hemen yine bir yalan attırıvermişsin: “Repertuvarı genişlettik, oyun sayısını artırdık.” demişsin hatırlatmasında bulunan Erten,

''Sen âlemi kör, herkesi sersem mi sanırsın?

İzmir Şehir Tiyatrosu’nda 13 ayda ürettiğin yalanlar İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin istiap haddini aştı. Yüzüne vurulup da cevap veremediğin yalanların, söz verip yapmadıkların ve yapamadıkların, sallamalarınla kandırdığın insanlar, uyduruk gerekçelerle işine son verdiklerin; Kültür Park’tan mahkemeye yol olur!...'' mesajı verdi.