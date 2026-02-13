Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Bayındır ilçesi Zeytinova Barajı yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları büyük bir gürültüyle karayoluna aktı.

Toprak kütlesinin yola doğru ilerlediği anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, heyelanın kısa sürede yolu kapladığı görüldü.

Yol güvenliği için ekipler sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye ilgili ekipler sevk edildi. Heyelan nedeniyle yol üzerinde güvenlik önlemleri alınırken, ulaşımın kontrollü şekilde sağlanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin, yola sürüklenen toprak ve kaya parçalarının temizlenmesi için iş makineleriyle müdahalede bulunduğu öğrenildi.

Olası risklere karşı inceleme başlatıldı

Heyelanın ardından bölgede yeni bir toprak kayması riskine karşı inceleme başlatıldığı belirtildi.