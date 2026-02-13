İzmir’in Gaziemir ilçesinde seyir halindeyken rahatsızlanan bir sürücü, aracının kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı. İş yerlerinin önünden hızla ilerleyen otomobil, bir pastanenin önündeki dondurma dolabına ve park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarnıç Mahallesi’nde meydana geldi

Kaza, dün sabah saatlerinde Gaziemir’e bağlı Sarnıç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede esnaflık yaptığı öğrenilen sürücü, aracıyla ilerlediği sırada fenalaştı. Kan şekerinin düştüğü belirtilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil yoldan çıkarak kaldırıma yöneldi.

Dondurma dolabına ve park halindeki araca çarptı

Kontrolden çıkan araç, cadde üzerindeki iş yerlerinin önünden geçerek önce bir pastanenin dış bölümünde bulunan dondurma dolabına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, ardından park halindeki başka bir araca arkadan çarparak durabildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza anı kameralara yansıdı

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası, kazayı saniye saniye kaydetti. Görüntülerde aracın hızla kaldırıma çıkışı, dükkanların önünden geçişi ve dondurma dolabına çarpma anı yer aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esnaf: “En büyük tesellimiz can kaybının olmaması”

Park halindeki otomobili zarar gören döner ustası Mustafa Kaplan, kazanın meydana geldiği sırada kaldırımda kimsenin bulunmamasının büyük şans olduğunu belirtti. Kaplan, sürücünün direksiyon başında kan şekerinin düşmesi nedeniyle kontrolü kaybettiğini ifade ederek, maddi hasar dışında bir kayıp yaşanmadığını söyledi.

Pastane işletmecisi Mustafa Coşkun ise sabah saatlerinde imalat bölümünde çalıştığı sırada şiddetli bir gürültü duyduğunu aktardı.

Dışarı çıktığında bir aracın savrulduğunu gördüğünü dile getiren Coşkun, sürücünün bilincinin tam yerinde olmadığını ve kazayı hatırlamadığını söyledi. Çarpmanın etkisiyle dondurma dolabının yerinden oynadığını belirten Coşkun, olay sırasında kaldırımda kimsenin bulunmamasının olası bir faciayı önlediğini kaydetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.