Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kent genelinde atık yönetimi için kapsamlı bir sürecin başlatıldığını duyurdu. Tugay, 30 ilçe belediye başkanını ve ilgili bürokratları ortak planlama toplantısına davet ettiklerini belirtti.

Toplantının amacı

Tugay, düzenlenen toplantının amacının İzmir’in atık yönetimi konusunda tüm ilçelerle eşgüdüm sağlamak olduğunu ifade etti. Kentin ihtiyaçlarına uygun, bilimsel temelli ve uzun vadeli bir yönetim modelinin hazırlanacağı aktarıldı.

Atıkların ayrıştırılması için yeni uygulamalar

Açıklamaya göre geri dönüştürülebilir atıklar başta olmak üzere; organik atıklar, mobilya atıkları, hafriyat atıkları ve diğer tüm atık türlerinin ayrı toplanmasına yönelik adımlar atılacak. Bu kapsamda ayrıştırmanın artırılması, yeniden kullanım ve geri dönüşüm oranlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Yeni tesisler yolda

Tugay, İzmir genelinde daha fazla altyapı yatırımı yapılacağını da duyurdu. Buna göre:

yeni geri dönüşüm tesisleri, kompost alanları, modern yakma tesisleri ve bertaraf merkezleri kurulacak.

Bu yatırımların, atıkların en sağlıklı yöntemlerle işlenmesini ve ekonomiye geri kazandırılmasını sağlayacağı belirtildi.

“İzmir’i örnek bir kent haline getireceğiz”

Tugay açıklamasında, İzmir’in doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve bilimsel verilerle desteklenen bir atık yönetim modeline kavuşturulacağını vurguladı. Kentin çevre politikalarında örnek şehir olmasının hedeflendiğini ifade etti.