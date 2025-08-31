Yaklaşık 5 aylık aranın ardından İzmirli balıkçılar, gece yarısından itibaren “vira bismillah” diyerek denize açıldı. Yeni sezonun açılışı için Eski Foça Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen törende, deniz emekçileri dualarla uğurlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan İzmir Vali Yardımcısı Gökay Özkan, balıkçılara bereketli bir sezon dileyerek denizlerin korunmasının önemine dikkat çekti.

“Kaçak avcılıkla mücadele şart”

Vali Yardımcısı Özkan, denizlerde sürdürülebilirliğin ancak koruma ve denetimle sağlanabileceğini vurguladı:

“Denizlerimizi kirlilikten, balıkçılarımızı da kaçak avcılıktan koruduğumuzda çok yol alırız. Kıyı şeridimize rağmen avladığımız balıktan beklenen verimi alamıyoruz. Av kotalarına, sınırlamalara ve yasaklara uymak; tüketiciyi, üreticiyi ve balıkçıyı korumanın tek yoludur.”

Türkiye’nin su ürünleri üretiminde İzmir öne çıkıyor

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Güneş, Ege’nin balıkçılık açısından büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek sektörün hem istihdama hem de ihracata katkı sağladığını söyledi.

2024 verilerine göre Türkiye’de 933 bin ton su ürünü üretildiğini, bunun 356 bin tonunun avcılıkla elde edildiğini açıklayan Güneş, şu bilgileri paylaştı:

İhracat 2 milyar doları aştı.

Sektör en az 250 bin kişiye doğrudan veya dolaylı istihdam sağlıyor.

İzmir, sardalya, karides, kupez, kolyoz, tekir, barbun ve çupra gibi türlerin avcılığında önde geliyor.

Kent, yetiştiricilik alanında da önemli bir merkez konumunda.

Güneş, planlı üretim modeli sayesinde denizlerdeki kaynakların sürdürülebilirliğinin güvence altına alındığını da sözlerine ekledi.

“Türkiye’nin en önemli balıkçılık merkezlerinden biri”

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise kentin 629 kilometrelik kıyı şeridi ve 1770 balıkçı gemisiyle Türkiye’nin önde gelen balıkçılık merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Şahin, balıkçıların 31 Ağustos’u 1 Eylül’e bağlayan gece itibarıyla “vira bismillah” diyerek denize açıldığını hatırlatarak, “Sezonun tüm balıkçılarımıza kazasız, belasız ve bereketli geçmesini diliyorum” dedi.

Dualar ve denize bırakılan çelenk

Törenin sonunda İlçe Müftüsü Mustafa Atilla dua etti. Daha sonra protokol üyeleri tekneye binerek denize çelenk bıraktı ve levrek yavrularını suya saldı. Açılış, balıkçılar için yeni sezona umut dolu bir başlangıç oldu.