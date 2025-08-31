Son Mühür / Atakan Başpehlivan Türk müziğinin sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe’nin İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Kültürpark’ta sahne alacağı konser öncesinde fuar alanı girişlerinde yoğunluk yaşandı. Konseri izlemek isteyen binlerce vatandaş akşam saatlerinden itibaren fuara akın etti.

Yıldız Tilbe konseri için binlerce insan uzun kuyruklar oluşturdu

Özellikle Lozan, Montrö ve 9 Eylül kapılarında toplanan kalabalık, zaman zaman yoğunluktan dolayı beklemek zorunda kaldı. Güvenlik noktalarında tek tek arama yapılarak ziyaretçilerin içeri alınması, kuyrukların uzamasına neden olurken, sıcak havaya rağmen vatandaşların alana olan ilgisi dikkat çekti.

Emniyet güçleri taşkınlıklara karşı teyakkuzda

Akşam saatlerine doğru yoğunluğun daha da artmasıyla birlikte bazı kapılarda izdiham görüntüleri yaşandı. Fuar yetkilileri, olası aksaklıkların önüne geçebilmek için alandaki güvenlik sayısını artırırken, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.