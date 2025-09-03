Denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılık sektörü yeniden canlandı. Bereketli bir sezonun başladığına işaret eden sektör temsilcileri, yakaladıkları balık bolluğuna sevinirken, bir yandan da geleceğe dair kaygılarını dile getirdi. Özellikle genç neslin balıkçılık mesleğine ilgi göstermemesi, tecrübeli denizcilerin "tayfa" bulma sorununu beraberinde getiriyor.

Emektarlar anlatıyor: "Bu meslek madencilik gibi"

Güzelbahçe Balıkçı Limanı'nda demirleyen teknelerin kaptanları ve tayfaları, 7 aylık zorlu mesaiye "Vira Bismillah" diyerek başladı. Yıllarını denize vermiş balıkçılar, mesleğin zorluğuna ancak aşkla yapıldığında sürdürülebilir olduğuna dikkat çekiyor. Yarım asrı aşkın süredir bu mesleği icra eden tekne reisi İsmail Özdemir, balıkçılığı madenciliğe benzeterek, "Gece gündüz çalışıyorsun, çok zor bir meslek. Eski kuşak bu işi sürdürüyor. Gençlerde ne merak var ne de çalışma arzusu. Hep baba parasına, hazırdan gelmeye alışmışlar" sözleriyle serzenişte bulundu.

Balıkçılıkta kazanılan ücretlerin bölgeye ve çalışma temposuna göre değiştiğini belirten Özdemir, Karadeniz'de aylık kazancın, Ege'ye göre daha yüksek olduğunu ifade etti. Karadeniz'de bazen günlerce limana uğramadan çalışıldığını, Ege'de ise akşam çıkıp sabah dönme rahatlığının maaşlara yansıdığını söyledi. Ortalama aylık kazançların ise 70 ila 80 bin TL arasında değiştiği kaydedildi.

Göreve göre maaş farkı ve aile ortamı

Farklı görevlerde çalışan tayfaların maaşlarının da farklılık gösterdiğine değinen balıkçılar, örneğin tek kişinin yaptığı işlerde, o kişiye daha yüksek maaş verildiğini belirtti. Teknenin yedek botçusu Onurcan Işık, iki yıldır bu mesleği yaptığını ve işi çok sevdiğini dile getirdi. "Bu işler güzel ve zevkli" diyen Işık, gençlere de balıkçılığı denemelerini tavsiye etti. Kendisinin bu mesleğe abileri sayesinde başladığını ve teknedeki ortamın tam bir "aile sıcaklığı" taşıdığını vurguladı.

"Son nesiliz, gençler heves etmiyor"

Ordu'dan İzmir'e balıkçılık yapmak için gelen Fatih Memiş, 45 yıldır bu mesleği icra ettiğini ve kendilerinin bu işi yapan son nesil olduğunu düşünüyor. "Deden, babadan kalma bir meslek olduğu için devam ettik. Ancak yeni gençler heves etmiyor, zorluklarından ve deniz hayatının çetinliğinden dolayı bu işe ilgi duymuyorlar" dedi. Memiş, gençlerin ağ bakımı gibi temel becerileri bile öğrenmek istemediğini, bunun yerine daha çok teknolojiyle ilgilendiklerini belirtti.

Tekne reisi Tamer Bozoğlu ise bu durumun sektördeki eleman sıkıntısını artırdığını, özellikle meslekte usta adam bulmakta zorlandıklarını ifade etti. Gençlerin daha çok okuyup, yorucu olmayan mesleklere yöneldiğini söyleyen Bozoğlu, "Bakın, hep yaşlı insanlar çalışıyor; gençler sektöre girmiyor. Eleman bulmak gerçekten zorlaştı, her şey değişiyor" dedi. Denizde belirli bir saatlerinin olmadığını ve balığın peşinde olduklarını ekleyen Bozoğlu, bu zorlu mesainin 15 Nisan'a kadar süreceğini belirtti.