Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür TV'de Sıcak Bakış programına konuk olan İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

İzmir'in geleceğini birlikte kurguluyoruz...

Kent ve kentlinin haklarını koruyarak, hemşehri bilincini geliştirmeyi amaçlayan Kent Konseyi, Dünya Barış Günü dolayısı Doğayla Barış Etkinliği düzenledi. İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç etkinlik hakkında bilgi verdi.

"Bu tema tam Kent Konseyi ruhu ve katılımcılığı ile ilgili bir konudan ortaya çıktı. Sanatçılar bizim için çok önemli her ay İzmir’de açık çağrı yaparak görüşmeler yapıyoruz. Çok farklı alanlardan görüştüğümüz sanatçılar var.

Bu günü sanatla kutlayıp, şehri sanatçılarla kucaklamaya karar verdik. Sanatçılarımızın, sanatçı duyarlılığı ile yanan ormanlarımızdan, kirlenen havamızdan, tüketilen denizimizden, çekilen sularımızdan bahsedip 'önce doğayla barışalım' dediler. Temmuz ayında çalışmaya başladık. 25 paydaş kurumla, 650 sanatçı, 18 mekanda, 36 etkinlik sunduk. Sergiler, söyleşiler, dinletiler bu hafta devam edecek.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Belediye sahnesinde, İsmet İnönü Sanat Merkezi Bahçesi'nde ve Çocuk alanında da gösteriler ve söyleşiler olacak. Şehrin farklı yerlerinde yer alan etkinliklere herkesi bekliyoruz"

Kadınlar ve engelliler için çalışılıyor...

"Kadın hakları ile ilgili 9 ayrı program hazırlanıyor. Cinsiyet eşitliği tüm şehre yayılacak. Engelli Meclisi engelli hakları ile ilgili çalışmalar yapıyor. İlçelerde Engelli Meclisi kurmaya çalışıyorlar. Bir de toplumsal eşitlik ile birlikteyiz projesi hibe kredisi alındı. Engelli Meclisimiz, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ile birlikte çalıştı. Bir anket yaptık en faal Meclisimiz Gençlik Meclisi oldu. İzBB Meclis simülasyonu hazırlıyorlar. Gençlerin sorunlarını dinleyip çözüm önerileri üretiyorlar. İzmir Planlama Ajansı ile birlikte çalışma yapıyoruz. Üniversitelerle anlaşmalar yaparak doktora ve yüksek lisansını kent ve kentli hakkı üzerine çalışan İzmir özelinde çalışma yapan gençlerle biz İzmir Kent Konseyine dahil etmek istiyoruz. Akademik bir konsey olması sağlanacak. Sonuçlarının da halkla buluşması sağlanacak."

Yeni gelen gençlerle iş birliği...

İzmir'e gelen öğrenciler için Gençlik Meclisi oryantasyon hizmeti verecek. Yeme içme konusunda Belediye belirli noktalarda destek veriyor. Barınma konusunda da araştırma yapıyoruz. Kültürpark içinde bu buluşma festival havasında gerçekleşecek. İzmir farklı kültürlerin buluştuğu bir yapı... Gençlik Meclisi bu konuda projeler yapıyor.

İEF tanıtım için çok önemli...

94.kez kapılarını açan İhtiyar Delikanlı İEF tanıtım için çok önemli bir organizasyon... Bu yıl daha düzenli olmuş. Kültürpark Platformu'na hak verdiğim yanlar var. Orada bitki örtüsüne zarar vermeden ziyaretçiler fuara gelmeli... Katılımcılar da Kültürpark korumalı... Göl Gazinosu çok güzel olmuş. Gastronomi Müzesi güzel... Sergiler çok iyi... Kültürpark İzmir için çok değerli... Fuar balon demek bir nesil için. Yemek bölümü tertemiz olmuş.

Duman yok geniş bir alan... Fuar içinde insanlar dağıtılmış. Tüm alan rahat verilecek şekilde kullanılmış. Onur konuğu İl devam etmeliydi. Holler maalesef kullanılamıyor. Daha doygun kültürel çalışma olsun. Dünyaca ünlü sanatçılar getirilsin. Fuarda uluslararası şarkıcının konser vermesi tanıtımımıza katkı sağlar. Dünya sesimizi duyar sadece İzmir'e seslenmiş gibi olmayız. "

İhtiyar Delikanlıya Gençlik aşısı...

Fuar Gençlik Meclisi çalışmalar yaparak fuarın daha iyi nasıl olması gerektiği ile ilgili bir rapor hazırlayacak.

"Balkan Festivali çok güzeldi. O danslar kortej ve açılışta olduğu gibi daha uzun süre Açıkhava da izlemek isterdik. Kortej ise bütün şehri kapsayacak şekilde farklı noktalardan çıkıp fuarda birleşmesi şeklinde görmek isterdim. İlçe Belediye statları çok güzel. Gençlik Meclisi bir çalışma yaparak fuara Gençlik aşısı yapması konusunda bir rapor hazırlayalım. Tüm İzmirlileri kültür, sanat, alışveriş, eğlence, nefes almak için fuara bekliyorum."

Su Çalıştayı hazırlıkları...

Topaç, yeni çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi." Ekim ayının sonunda 'Su kaynaklarımızı nasıl daha iyi kullanırız?' konusunda bir çalıştay düzenleyeceğiz. Bu konuda bir üst kurul oluşturduk. Çalışmalar sürüyor.

Tek sağlık...

" Tek sağlık ve yerel yönetimler konusunda çalışmalar yapıyoruz... Yaptığımız anketten çıkan sonuca göre Gençlik hakları, engelli hakları, kadın hakları ve eğitim hakkı konularında çalışma yapıyoruz. Halkımızı da bekliyoruz. Katılın birlikte yönetelim..."