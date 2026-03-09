Son Mühür/ Osman Günden- İzmir bakkal ve bayileri için ekonomik anlamda yeni bir nefes alanı açılıyor. Şekerbank’ın uzun süredir yürüttüğü “Kapımız Esnafa Açık” vizyonu çerçevesinde, İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası ile stratejik bir iş birliği protokolüne imza atıldı. Kent ekonomisinin can damarı olan küçük esnafın finansal kaynaklara erişimini demokratikleştirmeyi amaçlayan bu anlaşma, bakkal ve bayilere çok daha esnek ve avantajlı kredi imkânları sunuyor. İmzalanan protokol kapsamında oda üyeleri, işletme sermayelerini güçlendirmek adına 1 milyon 250 bin TL’ye kadar nakit desteğinden faydalanabilecek.

48 ay vade ve geri ödemesiz dönem avantajı

Esnafın nakit akışını düzenlemesine yardımcı olmayı hedefleyen bu finansal paket, ödeme kolaylıklarıyla dikkat çekiyor. Şekerbank tarafından sağlanan kredi desteğinde, esnafın borcunu planlarken rahat hareket edebilmesi için 3 ay boyunca geri ödemesiz dönem seçeneği sunuluyor. Toplamda 48 aya kadar yayılabilen vade seçenekleri ise yüksek taksit yükünün altında ezilmek istemeyen işletme sahipleri için büyük bir fırsat niteliği taşıyor. Bu sayede İzmirli bakkallar, aldıkları desteği işlerini büyütmek ve raflarını yenilemek için kullanırken geri ödeme sürecini işlerinin temposuna göre ayarlayabiliyor.

Sigara satışlarındaki komisyon sorununa çözüm

İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Emin Bağcı, özellikle sigara satışlarında uygulanan yüksek kart komisyonlarının esnafın kâr marjını ciddi oranda erittiğini vurgulayarak protokolün bu noktadaki önemine değindi. Bağcı, üyelerin kredi kartı ile yapılan sigara satışlarında zarar etme noktasına geldiğini hatırlatarak, Şekerbank ile yapılan anlaşmanın bu kanayan yaraya parmak bastığını belirtti. Yeni sistemle esnaf, ilk 3 ay boyunca POS aidatı ödemeyecek ve ertesi gün sıfır komisyon avantajıyla ödemelerini doğrudan hesabına alabilecek. Ayrıca bu POS cihazları üzerinden elde edilecek özel kart ile esnaf, hem toptan alışverişlerini hem de sigorta ve fatura gibi kurumsal ödemelerini tek bir noktadan yönetebilecek.

Dijital bankacılık ve masrafsız işlem ayrıcalığı

Protokolün getirdiği avantajlar sadece nakit desteği ve POS çözümleriyle de sınırlı kalmıyor. İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası üyelerine özel olarak tanımlanan ayrıcalıklar arasında Bonus Business kredi kartının bir yıl boyunca ücretsiz sunulması yer alıyor. Bunun yanı sıra internet ve mobil bankacılık kanallarını kullanan esnaflar, EFT ve havale işlemleri için hiçbir masraf ödemeyecek. 25 ya da 10 yapraklı çek karnesi başvurularında komisyon muafiyeti sağlanması da ticaretini çekle döndüren esnaf için maliyetleri düşüren bir diğer önemli unsur olarak öne çıkıyor.

Esnaf için yeni bir can suyu

İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Emin Bağcı, bu iş birliğinin üyeleri için bir "can suyu" olmasını temenni ettiklerini ifade etti. Esnafın sadece ticaretini sürdürmesini değil, aynı zamanda maliyetlerini minimize ederek hayatta kalmasını önemsediklerini belirten Bağcı, yerel esnafın zincir marketler karşısındaki rekabet gücünün bu tür finansal kalkanlarla artacağına inandığını söyledi. Şekerbank yetkilileri ise bakkal kültürünün korunması adına esnafın yanında durmaya devam edeceklerinin mesajını vererek, İzmir’deki bu iş birliğinin yerel ekonomiye pozitif yansıyacağını öngördüklerini belirttiler.

