İzmir’de sabah saatlerinde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Pamukkale Fay Zonu’na dikkat çekti

Depremin merkez üssüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, sarsıntının Pamukkale fay zonu üzerinde meydana geldiğini belirtti.

Prof. Dr. Sözbilir, “Depremin dış merkezine baktığımızda Pamukkale fay zonu denilen bir fayın kuzeybatı ucuna denk geldiğini görüyoruz. Pamukkale fay zonu aslında bizim Denizli havzası içinde önemli faylardan biri. Geçmişte yıkıcı depremler üretmiş bir fay. İşte günümüzde de bu şekilde 4, 5 ve 6'ya varan depremler üretiyor. Bu fay 50 kilometre uzunluğunda bir fay aslında ama 5 farklı parçadan oluşuyor. Her parça kendi içinde işte 6- 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli sunuyor. Şu anki 5.1'lik deprem, hemen onun kuzeybatı ucundaki kısımdaki Buldan'a yakın bir parçada gerçekleşti. Buradaki parçalar, dikkat ederseniz çok kısa nitelikli parçalar. Belli ölçeklerde bu büyüklükteki deprem üretme potansiyeli olan parçalar. Baktığımızda burada şu an artçı depremlerin geliştiğini görüyoruz” dedi.

Artçı depremler sürebilir

Bölgede artçı sarsıntıların yaşanabileceğini belirten Sözbilir, depremlerin bir süre daha devam edebileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “5.1 büyüklüğünde bir deprem 4'e varan artçılar üretebilir. Bunlar tabii 1-2 hafta sürebilir. Bölgedeki fay parçanın fazlalığını gördüğümüzde bunlar birbirini tetikleyebilir. Belli bir süre deprem fırtınasına dönüşebilir. Dolayısıyla bu bölgede bu günlerde bu depremleri bekleyebiliriz. Halkın panik yapacağı bir durum yok. Bu bölgede çok fazla fay parçası olduğu için bu büyük depremler burada beklenebilir” diye konuştu.