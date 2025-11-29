Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel değerlendirmelerine göre, bugün Türkiye’nin batı kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak. Özellikle Ege ve Batı Akdeniz başta olmak üzere dört bölgede sağanak bekleniyor. Yağışların batı kesimlerde kuvvetli seyredeceği belirtilirken, sekiz il için risk seviyesine göre “turuncu” ve “sarı” uyarılar yapıldı. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bildirildi.

Sağanak batı bölgelerini kuşatıyor

Tahminlere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun batısında gün boyunca aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Marmara’nın batısı, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz’in batısında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Edremit Körfezi çevresi ile Ege’nin güney kıyılarında çok kuvvetli yağış ihtimali öne çıkıyor. İç kesimlerde sabah saatlerinde sis ve pus hadisesinin etkili olacağı öngörülüyor.

Sekiz il için uyarı

Meteoroloji; Muğla için “turuncu”, İzmir, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli ve Manisa için “sarı” uyarı yayımladı. Bu bölgelerde yerel kuvvetli sağanak ve olası su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.

Ege ve Akdeniz’de rüzgar etkisini artırıyor

Hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş beklenmezken, güney yönünden esen rüzgarın Ege kıyıları ile Batı Akdeniz’de zaman zaman saatte 40–60 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

İZMİR – Kuvvetli yağış uyarısı altında

Kentte gün boyunca çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Aralıklarla etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, özellikle akşam saatlerine doğru yer yer kuvvetli seviyeye çıkması öngörülüyor. Sıcaklık 18 derece civarında seyredecek. Meteoroloji, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olası risklere karşı dikkatli olunmasını öneriyor.

İL İL HAVA DURUMU

Marmara

İstanbul: 17° Çok bulutlu, zaman zaman sağanak ve gök gürültülü yağışlı

Bursa: 14° Çok bulutlu, yer yer sağanak

Kocaeli: 18° Öğle saatlerinden itibaren yağışlı

Çanakkale: 16° Gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak

Edirne: 13° Zaman zaman etkili sağanak

Ege

A.Karahisar: 13° Öğleden sonra sağanak

Denizli: 16° Yer yer kuvvetli sağanak

Muğla: 13° Çok kuvvetli sağanak bekleniyor

Akdeniz

Adana: 25° Parçalı az bulutlu

Antalya: 20° Yerel kuvvetli sağanak

Hatay: 20° Az bulutlu

Isparta: 14° Aralıklı sağanak

İç Anadolu

Eskişehir: 14° Öğleden sonra sağanak

Kayseri: 17° Az bulutlu

Konya: 16° Parçalı bulutlu

Karadeniz

Bolu: 17° Parçalı bulutlu

Zonguldak: 23° Parçalı bulutlu

Sinop: 24° Parçalı bulutlu

Amasya: 17° Az bulutlu

Samsun: 23° Az bulutlu

Trabzon: 20° Az bulutlu

Rize: 19° Az bulutlu

Doğu Anadolu

Erzurum: 9° Az bulutlu

Kars: 10° Az bulutlu

Malatya: 7° Az bulutlu

Van: 11° Az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Şanlıurfa: 20° Az bulutlu

Diyarbakır: 15° Az bulutlu

Gaziantep: 17° Az bulutlu

Mardin: 16° Az bulutlu

Siirt: 16° Az bulutlu