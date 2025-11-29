Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel değerlendirmelerine göre, bugün Türkiye’nin batı kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak. Özellikle Ege ve Batı Akdeniz başta olmak üzere dört bölgede sağanak bekleniyor. Yağışların batı kesimlerde kuvvetli seyredeceği belirtilirken, sekiz il için risk seviyesine göre “turuncu” ve “sarı” uyarılar yapıldı. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bildirildi.
Sağanak batı bölgelerini kuşatıyor
Tahminlere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun batısında gün boyunca aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Marmara’nın batısı, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz’in batısında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Edremit Körfezi çevresi ile Ege’nin güney kıyılarında çok kuvvetli yağış ihtimali öne çıkıyor. İç kesimlerde sabah saatlerinde sis ve pus hadisesinin etkili olacağı öngörülüyor.
Sekiz il için uyarı
Meteoroloji; Muğla için “turuncu”, İzmir, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli ve Manisa için “sarı” uyarı yayımladı. Bu bölgelerde yerel kuvvetli sağanak ve olası su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.
Ege ve Akdeniz’de rüzgar etkisini artırıyor
Hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş beklenmezken, güney yönünden esen rüzgarın Ege kıyıları ile Batı Akdeniz’de zaman zaman saatte 40–60 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.
İZMİR – Kuvvetli yağış uyarısı altında
Kentte gün boyunca çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Aralıklarla etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, özellikle akşam saatlerine doğru yer yer kuvvetli seviyeye çıkması öngörülüyor. Sıcaklık 18 derece civarında seyredecek. Meteoroloji, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olası risklere karşı dikkatli olunmasını öneriyor.
İL İL HAVA DURUMU
Marmara
İstanbul: 17° Çok bulutlu, zaman zaman sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Bursa: 14° Çok bulutlu, yer yer sağanak
Kocaeli: 18° Öğle saatlerinden itibaren yağışlı
Çanakkale: 16° Gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak
Edirne: 13° Zaman zaman etkili sağanak
Ege
A.Karahisar: 13° Öğleden sonra sağanak
Denizli: 16° Yer yer kuvvetli sağanak
Muğla: 13° Çok kuvvetli sağanak bekleniyor
Akdeniz
Adana: 25° Parçalı az bulutlu
Antalya: 20° Yerel kuvvetli sağanak
Hatay: 20° Az bulutlu
Isparta: 14° Aralıklı sağanak
İç Anadolu
Eskişehir: 14° Öğleden sonra sağanak
Kayseri: 17° Az bulutlu
Konya: 16° Parçalı bulutlu
Karadeniz
Bolu: 17° Parçalı bulutlu
Zonguldak: 23° Parçalı bulutlu
Sinop: 24° Parçalı bulutlu
Amasya: 17° Az bulutlu
Samsun: 23° Az bulutlu
Trabzon: 20° Az bulutlu
Rize: 19° Az bulutlu
Doğu Anadolu
Erzurum: 9° Az bulutlu
Kars: 10° Az bulutlu
Malatya: 7° Az bulutlu
Van: 11° Az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Şanlıurfa: 20° Az bulutlu
Diyarbakır: 15° Az bulutlu
Gaziantep: 17° Az bulutlu
Mardin: 16° Az bulutlu
Siirt: 16° Az bulutlu