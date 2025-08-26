Son Mühür/Gamze Eskiköy- İzmir Körfezi’nde geçen yıl yaşanan balık ölümleri bu yıl da yeniden gündeme geldi. Av yasağına rağmen kıyılarda oltalarını denize atan amatör balıkçılar, tehlikeyi görmezden geliyor. Uzmanlar ise hem kirlilik hem de oksijen seviyesindeki düşüş nedeniyle balıkların tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

Balıkçılar tınlamadı

Körfezde balık ölümlerine rağmen sahil boyunca çok sayıda amatör balıkçı oltasını denize bırakıyor. Av yasağına rağmen sürdürülen bu tablo, dikkat çekici bir çelişki yaratıyor. Balıkçılardan biri, yasağı önemsemediklerini söyleyerek, “Bir şey olmaz, tınlamıyoruz” dedi.

“Denetimleri sıkılaştırılması gerekiyor”

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ekim Özal, İzmir Körfezi’nde yaşanan balık ölümlerine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

Körfezde her yıl karşılaştığımız tabloyu yeniden yaşıyoruz. Yaz ayları oldukça sıcak geçti ancak son haftalarda mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının bu hafta tekrar yükselmesi ötrofikasyona yol açtı. Bunun sonucu olarak oluşan kötü koku rüzgârla birlikte kentin geneline yayılıyor. Kıyı bölgelerinde oksijenin aniden azalması nedeniyle balık ölümleri görülüyor. Bu nedenle bu balıkların tüketilmemesi son derece önemli.

Balık ölümlerinin gözlemlendiği alanlarda su ürünleri avcılığı zaten yasaktır. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi uyarı ve denetimlerin daha sık yapılması gerekmektedir. Körfez kirliliğinin ana unsurları derelerin taşıdığı kirliliklerdir. Bu sorun ortandan kaldırılmadıkça bu körfezde yaşanan çevre problemlerine kalıcı çözüm getirmek mümkün olmayacaktır”

“Alglerde ağır metal bulunduğu için körfezden çıkan balık yenmez”

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi ve iş insanı Doç. Dr. Övgü Gencer, körfezden çıkan balıkların kalitesinin düşük olduğunu belirtti. Gencer, “Algler toksik madde üretiyor. Alglerde ağır metal bulunduğu için körfezden çıkan balıklar yenmez. Ayrıca balıkların kalitesi düşük olduğu gibi hijyen açısından da sorunlu. ÖzellikleK, onak, Karataş, Bayraklı, Karşıyaka bölgesinde tutulan balıklar tutulan balıklar sağlıklı değil” dedi.