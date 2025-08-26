Son Mühür/ Beste Temel- Menderes Belediyesi’nin engelli bireyler için özel olarak tasarladığı Sunal Tülbentçi Parkı, engelsiz hizmetleriyle fark yaratmaya devam ediyor. Türkiye Sakatlar Derneği (TSD), tesisin sunduğu imkanlar ve ev sahipliği için Menderes Belediyesi ile Belediye Başkanı İlkay Çiçek’e teşekkürlerini iletti. Dernek, düzenlenen etkinliklerin görsellerini sosyal medya platformları ve internet sitesinde paylaşarak tesisin örnek hizmetlerini duyurdu.

Engelsiz yaşam alanı yüksek teveccüh ile karşılanıyor

Yenilenerek engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirilen Sunal Tülbentçi Parkı, İzmir’in kırmızı bayraklı ilk plaj tesisi unvanına sahip. Tesis, Türkiye Sakatlar Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen iki etkinliğe ev sahipliği yaptı. Engelli bireyler, tesisin sunduğu imkanlardan yararlanarak keyifli vakit geçirdi.

Engelli vatandaşlardan yapılan çalışmaya yüksek destek geldi

Etkinliklere katılanlar, tesisin erişilebilirlik özelliklerinden memnuniyetlerini ifade etti. Deniz rampası, deniz sandalyesi, düz zemin, uygun soyunma odaları ve tuvaletler, engelli bireylerin rahatça hareket etmesini sağlıyor. Yiyecek-içecek hizmetleri de tesisin öne çıkan özellikleri arasında.

TSD’den çalışmalar için içten gelen teşekkür

TSD İzmir Şube Başkanı Metin Çınar, “İzmir’imizin engelsiz tesisi Sunal Tülbentçi Parkı, 5378 sayılı erişilebilirlik kanununa uygunluğuyla fark yaratıyor. Personelin güler yüzlü yaklaşımı bizleri mutlu ediyor. Menderes Belediyesi’ne ve Başkan İlkay Çiçek’e teşekkür ediyoruz. Bu tesis, tüm belediyelere örnek olmalı,” dedi.

Her vatandaşın ihtiyacına yönelik belediyecilik ve hizmet anlayışı

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak bizler için öncelik. Tesisimiz, kırmızı bayrak standartlarına uygun ve daha da geliştirilecek. Herkes için belediyecilik anlayışıyla, engelli bireyler için yeni projeler üretmeye devam ediyoruz,” dedi. Çiçek, yakında engelli birimi ve engelsiz çocuk evi projelerinin hayata geçeceğini müjdeledi. Sunal Tülbentçi Parkı, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen örnek bir tesis olarak öne çıkıyor.