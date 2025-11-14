Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bugün yapılacak toplantısında, kentin günlük yaklaşık 2 bin 500 ton evsel atığının bertaraf edilmesine ilişkin önemli bir madde görüşülecek. Gündeme gelen madde, bertaraf hizmetinin lisanslı firma aracılığıyla yürütülmesi ve sürecin İZSU ile koordineli şekilde yönetilmesini kapsıyor.

Bertaraf Sözleşmesinin Kapsamı

Kartallar Ege Geri Dönüşüm Enerji A.Ş.’nin üstlendiği bertaraf ve hizmet alımının 17 Kasım 2025’te başlayacağı belirtilirken, 7 Kasım 2025 tarihinde yüklenici firma ile yapılan sözleşmenin kapsamı da meclis raporunda yer aldı. Buna göre, bertaraf tesisinde oluşan ve firma tarafından taşınacak sızıntı sularının, İZSU’nun belirleyeceği alanda yine İZSU tarafından bertaraf edilmesi planlanıyor.

Başkan Tugay'a yetki verilecek

Söz konusu süreç için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZSU Genel Müdürlüğü arasında hazırlanmış olan protokolün kabulü ile protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a yetki verilmesi de meclisin onayına sunulacak.