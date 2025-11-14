Son Mühür/ Beste Temel - Narlıdere Belediyesi, ilçe esnafının talep, öneri ve şikâyetlerine hızlı ve etkin çözümler üretmek amacıyla başlattığı saha gezilerine aralıksız devam ediyor. Esnaf Masası ekipleri son olarak 2. İnönü Mahallesi’nde esnafa birebir ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretlerde esnafın günlük işleyişte karşılaştığı sorunlardan altyapı hizmetlerine kadar tüm talepler yerinde not edildi. Ekipler, esnafa Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun’un selamlarını ileterek belediyenin sahadaki çalışmalarını anlattı.

KİM desteğiyle talepler kayıt altına alınıyor

Saha gezileri, belediyenin vatandaşlarla doğrudan iletişimini güçlendirmek amacıyla kurduğu Komşu İletişim Merkezi (KİM) desteğiyle yürütülüyor. Geziler sırasında kaydedilen tüm talepler raporlanarak ilgili müdürlüklere yönlendirilecek ve çözüm süreçleri titizlikle takip edilecek. Narlıdere Belediyesi’nin esnafla iletişimi güçlendiren bu saha çalışmaları ilçe genelinde kesintisiz sürdürülecek.

Başkan Uzun: “Daha hızlı ve etkin hizmet için sahadayız”

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, göreve geldikleri günden bu yana çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışı benimsediklerini belirtti: “Esnafımızın ve komşularımızın taleplerini yerinde dinlemek, ihtiyaçları anında tespit etmek ve en kısa sürede çözüm üretmek bizim için büyük önem taşıyor. Narlıdere’yi katılımcı bir anlayışla yönetiyoruz. Daha hızlı ve daha etkin hizmet sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.”