İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yer alan Alaş Kazak Vadisi Kımız Çiftliği, Orta Asya Türk kültürünü yaşatmayı hedefleyen yapısıyla öne çıkıyor. İzmir-Ankara yolu üzerinden Kemalpaşa ayrımından Torbalı-Selçuk istikametine yönelerek yaklaşık 4 kilometre ilerleyen ziyaretçiler, Nif Dağı eteklerinde yer alan geniş ve yeşil bir alana ulaşıyor. Vadi, zeytinlikler, çam ağaçları ve meyve ağaçlarıyla çevrili doğal yapısıyla dikkat çekiyor.

Vadinin kuruluş hikâyesi göçle başlıyor

Kazak Vadisi’nin tarihçesi, çiftliğin kurucusu Şirzat Doğru’nun yaşam öyküsüne dayanıyor. Doğu Türkistan’ın işgal edilmesinin ardından yurdundan ayrılmak zorunda kalan Kazak Türkü Doğru, 1949 yılında başlayan ve iki yıl süren Büyük Kazak Göçü kapsamında Taklamakan Çölü ve Himalayalar’ı aşarak Hindistan’a ulaştı. 1954 yılında Türkiye’ye gelen Doğru, gördüğü ilgiyi bir vefa borcu olarak değerlendirdi.

Otağ kültürü vadide yaşatılıyor

Şirzat Doğru, ata içeceği kımızı ve Türk boylarının ortak yaşam alanı olan otağı yaşatmak amacıyla 1987 yılında bu vadiyi satın aldı. İlk olarak, iç motifleri Kazak ressam Aman Abzalbek tarafından çizilen geleneksel bir otağ inşa edildi. Otağda, töreye göre yaş ve mevkiye dayalı oturma düzeni uygulanıyor. Bu yapı, zamanla basında “Mini Kazakistan” ve “Kazak Vadisi” adlarıyla anılmaya başlandı.

Turistik otağ ve yöresel lezzetler öne çıkıyor

Çiftlikte ayrıca turistik amaçlı, betonarme olarak inşa edilmiş sabit bir otağ bulunuyor. Bu alanda Kazakistan Türkleri’ne özgü el sanatları tanıtılıyor ve satışa sunuluyor. Vadide hizmet veren Orta Asya Lokantası’nda Kazak, Özbek ve Kırgız mutfağından seçme yemekler servis ediliyor. Menüde Özbek pilavı, bavursak, kaz sucuğu, kavurdak, şaşlık, buharda pişmiş mantı ve kespe köje çorbası gibi ürünler yer alıyor. Çiftlikte beslenen koyun ve keçilerden elde edilen yoğurt ve peynirler de ziyaretçilere sunuluyor.

At binme ve doğa yürüyüşü imkânı sunuluyor

Kazak Vadisi’nde Orta Asya atlarının yanı sıra Avusturya kökenli Haiflinger cinsi safkan kısraklar yetiştiriliyor. Ziyaretçiler, ücret karşılığında manejde ya da rehber eşliğinde çiftlik arazisi ve ormanlık alanda ata binebiliyor. Ata binmek istemeyenler için ise çiçeklerle kaplı ormanlık alanda doğa yürüyüşü yapılabiliyor.

Türkiye’nin ilk kımız üretim merkezi

Vadinin en dikkat çeken bölümlerinden biri kımız üretim ünitesi olarak öne çıkıyor. At sütünden elde edilen, mayalı ve hafif alkollü bir içecek olan kımız, sulu ayran kıvamında tanımlanıyor. En iyi kımızın en az iki kez yavrulamış kısraklardan elde edildiği belirtiliyor. Alaş Kımız Üretme Ünitesi, Türkiye’nin ilk ve tek kımız üretim merkezi olma özelliğini taşıyor. Üretilen kımızlar talep edilmesi halinde kargo ile gönderiliyor.

Ziyaret dönemleri belli

Kemalpaşa’daki Alaş Kazak Vadisi Kımız Çiftliği, kış sezonunda sadece hafta sonları ziyarete açık bulunuyor. Nisan ayından ekim ayına kadar olan dönemde ise çiftlik her gün misafir kabul ediyo. Yetkililer, ziyaretçilerin gelmeden önce dönemsel saat bilgilerini dikkate almasını öneriyor.