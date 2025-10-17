Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kültürpark’ta kapılarını açan İZKİTAPFEST – 6. İzmir Kitap Fuarı ve 9. İzmir Edebiyat Festivali’nin açılış törenine katıldı. 17-26 Ekim tarihleri arasında devam edecek etkinliğin açılışının ardından Başkan Tugay, bugün gerçekleşecek CHP İzmir İl Kongresi öncesinde adı il başkan adaylığı için geçen Çağatay Güç hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BANA DA SÜRPRİZ OLDU"

Bana da sürpriz oldu diyen Başkan Tugay, Güç’ün geçmişine ve belediyedeki görev sürecine dikkat çekti. Tugay, “Çağatay Bey’i belediye bürokratı olarak tanımlamaktan önce önceki yaşantısına da bakmak lazım. Bizim onu tanımamız Aliağa Belediye Başkanlığına aday olmasıyla başladı. O dönemdeki gördüğümüz performansı ve tanıdığımız karakteri, duruşu, partililiği herkesi çok etkilemişti. Daha sonra da yerel yönetim hizmetinde aktif olarak katkısı olsun diye genel sekreter yardımcısı olarak çalışmaya davet etmiştik. Önemli birimler ona bağlıydı. Açıkçası belediye başkanları ile de yakın çalışıyordu. Bana da sürpriz oldu. Genel Başkanımızın bize nihai bir öneride bulunacağını hiçbirimiz tahmin edemiyorduk” dedi.

"TANIDIKÇA ÇAĞATAY GÜÇ'Ü HERKES TANIYACAK"

Tugay konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı;

“Tam olarak Genel Başkan'ımızın bize nasıl bir öneride bulunacağını tahmin edemiyorduk. O durumdaydık. İlk elden Cezaevi'nde tutuklu olduğu için Şenol Bey, Şenol Aslanoğlu'nu devam ettirelim demişti ama daha sonra o tahliye olup evine çıkınca yeni bir değerlendirme ihtiyacı duymuşlar. Yakın zamanda üzerinde hiçbir konuşma yapılmamasına rağmen tamamen Genel Başkan'ımızın insiyatifi ile böyle bir öneri ortaya koydu. Herkes için şaşırtıcı olduğunu anlıyorum ama ismi ortaya çıktıktan sonra onu tanıyan herkes bu adaylığı sıcak karşıladı. Tanımayanlar belki şu an için bazı şüpheler duyuyor olabilir ama tanıdıkça Çağatay Güç'ün çalışkan, karakterli, iyilik dolu, partililiği sorgulanmayacak bir genç insan olduğunu anlayacak insanlar.”

“İYİ Kİ DİYECEĞİZ”

Beklentimiz hedeflediğimiz o birlik ve beraberliğin bundan sonraki dönemde Çağatay Güç başkanlığında devam etmesi. Ben bu iradeye partililerin büyük çoğunluğunun inandığını görüyorum. Listeler oluşturulurken bazen memnuniyetsizlikler olabiliyor. Buralardan bir şeyleri görebiliriz ama bugün il kongresi olacak yarına bakmak lazım. Yarından itibaren İzmir İl Yönetimi bütün şehri birleştiren, partinin gücüne güç katan seçmenin, halkın bizden beklediği siyasi çalışma yoğunluğunu gösterebilen bir yönetim olursa "İyi ki bugünü yaşadık, böyle taze genç bir yönetim seçtik" diyeceğiz. Ben Çağatay Güç'ün başarılı bir başkan olacağına inanıyorum. Partimizin başarısı önemli, kişisel başarılar değil. Partimizi iktidara taşımak için İzmir İl Örgütü olarak çalışmaları daha tazelenmiş bir güçle heyecanla yapacağımıza inanıyorum. Umarım hayırlı olur. Hepimizin özlediği büyük zaferleri elde ettiğimiz. Halkımıza hayal ettiğimiz refahı, demokrasiyi adaleti, huzuru, getirdiğimiz güzel günlere berabererişebiliriz. Gençlerin görev alması, öne çıkması bence çok kıymetli. Bunu kimsenin gözden kaçırmamasını diliyorum.