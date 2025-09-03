Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Anne Kart uygulaması, özellikle ekonomik zorluklar yaşayan annelerin yüzünü güldürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın seçim vaatleri arasında yer alan bu proje, annelerin çocuklarıyla birlikte toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanmasına olanak tanıyarak sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedefliyor.

Projenin kapsamı ve faydalananlar

Anne Kart uygulaması, İzmir'de ikamet eden ve 0-4 yaş (0-48 ay) arası çocuğu olan anneleri kapsıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardım kriterlerine göre uygun bulunan annelerin kartlarına, çocukları yanlarında olmak kaydıyla aylık 60 kontör ücretsiz biniş hakkı tanımlanıyor. Ayrıca, 5 yaş çocuğu olan annelere ve 0-5 yaş arası çocuğu olan babalara da aylık 10 kontör yüklemesi yapılıyor. Bu uygulama ile, annelerin çocuklarıyla birlikte hastane, park, alışveriş merkezi gibi yerlere daha rahat ve ekonomik bir şekilde ulaşabilmesi amaçlanıyor. Güncel verilere göre, sistemde Anne Kart kullanım hakkı kazanan 10 bin 472 vatandaş bulunuyor.

"Ekonomimiz için büyük destek"

Projeden faydalanan anneler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Cemil Tugay'a teşekkürlerini iletiyor. Üç çocuk annesi Emine Sarıboğa, "Mardin'den İzmir'e geldik, üç dört yıldır buradayız. Hastaneye giderken toplu taşımayı sıkça kullanıyorduk. Anne Kart sayesinde bütçemize büyük faydası oldu. Üç çocukla zorlanıyorduk, Allah razı olsun Cemil Bey'den, artık rahatça gidip geliyoruz" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Bir diğer vatandaş olan Nurcan Aslan ise, Anne Kart'ın hayatlarını ne kadar kolaylaştırdığını vurgulayarak, "Toplu taşıma kullanırken işimiz çok kolaylaştı. Hastaneye, parka, gezmeye giderken bu kartı kullanıyoruz. Ev ekonomimize çok büyük katkı sağlıyor. İhtiyacı olan herkesin bu projeye başvurmasını tavsiye ederim. İyi ki Büyükşehir Belediyesi var" ifadelerini kullandı.

Annelerin sesinden: "Ekonomi çok kötü, belediye yanımızda"

Dört çocuk annesi Berivan Sun, mevcut ekonomik koşullarda bu tür yardımların ne kadar hayati olduğunu belirtti. "Ekonomi gerçekten çok kötü. Eşim çalışmıyor, çocuklarım meyve istiyor, alamıyorum. Şu anki durumda belediye bize sahip çıkıyor, Allah razı olsun. Çeşitli yardımlar alıyoruz ve Anne Kart sayesinde her yere gidebiliyorum. Bu kart olmasa çocuklarımı hiçbir yere götüremem. Büyükşehir Belediyesi'ne minnettarız" dedi.

Anne Kart'tan faydalanan Merve Gündüz de, "Cemil Başkan'ımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok işimize yarıyor. Özellikle hastane randevularımız için sık sık kullanıyoruz" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Proje, annelerin sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesi noktasında önemli bir rol oynuyor.