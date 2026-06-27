Son Mühür- MHP Konak İlçe Başkanlığı, sosyal medya hesapları ve paylaştığı davetiyelerle 15. Olağan Kongre programını duyurdu. Genel başkan Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının bulunduğu davetiyede, "Kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda" ve "Birlik ve kardeşlik anlayışıyla geleceğe yürümeye devam ediyoruz" sloganları öne çıktı.

Kongre Yarın Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde

MHP Konak İlçe Teşkilatı, tüm partilileri ve İzmirli vatandaşları kongreye davet ederek katımlardan onur duyacaklarını belirtti. Kongreye dair detaylar ise şöyle:

Tarih: 28 Haziran 2026 Pazar (Yarın)

Saat: 13.00

Yer: Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi (Fatih Mahallesi, Konak / İzmir)

Kongrede ilçe yönetiminin belirlenmesi ve gelecek döneme ait yol haritasının çizilmesi hedefleniyor.