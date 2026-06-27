Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir'in önemli ticaret merkezlerinden Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda son dönemde yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri, esnafın günlük faaliyetlerini olumsuz etkilemeye devam ediyor.Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte yaşanan kesintilerin, hafta sonunun en yoğun alışveriş günlerinden biri olan cumartesi günü de esnafı mağdur ettiği belirtildi.

“Kazı çalışması iddiası”

Konak Mahalle Muhtarı Tamer Yıldırım, yaptığı açıklamada yaşanan arızanın nedeni hakkında edindikleri bilgileri paylaştı. Yıldırım, "Edindiğim bilgilere göre, yaşanan arızanın dikkatsiz bir kazı çalışması sırasında enerji kablosunun zarar görmesinden kaynaklandığı ifade edilmektedir" dedi. Yaşanan durumun doğrulanması halinde, bunun dikkatsizlik, plansızlık, koordinasyon eksikliği ve gerekli tedbirlerin alınmamasının bir sonucu olacağını belirten Yıldırım, sorumluların tespit edilmesi gerektiğini ifade etti.

“Esnafın maddi kaybının sorumluluğu ortaya konulmalı”

Ekonomik açıdan zor bir dönemden geçen esnafın saatler süren elektrik kesintileri nedeniyle maddi kayıplar yaşadığını vurgulayan Yıldırım, yaşanan mağduriyetlerin karşılıksız bırakılmaması gerektiğini söyledi. Tarihi Kemeraltı'nın Türkiye'nin en önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Yıldırım, benzer sorunların tekrar yaşanmaması amacıyla kalıcı ve önleyici tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.