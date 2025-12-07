Son Mühür/ Merve Turan - Acıbadem Sağlık Grubu, üremeye yardımcı tedavilerdeki uzun yıllara dayanan bilgi birikimini İzmir’e taşıyarak yenilenen Acıbadem Kent Hastanesi Tüp Bebek (IVF) Merkezini hizmete açtı. Merkez, hem kadın hem erkek kaynaklı infertilitede kapsamlı ve kişiselleştirilmiş tedavi hizmetleri sunacak şekilde yeniden yapılandırıldı.

Modern laboratuvar teknolojileriyle donatılan merkez, uluslararası standartlara uygun altyapısı ve alanında uzman ekibiyle çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere bilimsel ve bütüncül yaklaşımlar sunuyor.

“İnfertilite tıbbi olduğu kadar duygusal ve sosyal bir süreç”

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Eser Çolak, infertilitenin yalnızca bir sağlık sorunu olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Her 100 çiftten 15’i bir yıl boyunca korunmasız ilişkiye rağmen gebelik elde edemiyor. İnfertilite hem kadından hem erkekten kaynaklanabilir; bazı durumlarda ise nedeni belirleyemeyebiliyoruz.” Çolak, merkezin “her çiftin hikâyesi farklıdır” anlayışıyla kişiye özel tanı ve tedavi modelleri uyguladığını, yenilenen fiziki ortam ve teknolojik altyapı ile çiftleri tıbbi, sosyal ve duygusal açıdan desteklediklerini belirtti.

Gelişmiş teknolojik altyapı ile başarı oranı artıyor

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Ömür Albayrak, merkezin laboratuvar ortamının son teknolojiyle yenilendiğini ifade ederek şu bilgileri paylaştı:

Üst düzey hava filtrasyon sistemleri

Yüksek çözünürlüklü mikroskoplar

Yeni nesil mikroenjeksiyon cihazları

Gelişmiş embriyo kültürleme sistemleri

Albayrak, bu donanım sayesinde oosit kalitesi ile embriyo gelişiminin iyileştiğini ve hamilelik oranlarının arttığını söyledi.

Merkezde kullanılan güncel yöntemlerden bazıları:

Embriyolarda genetik inceleme (PGT)

İleri sperm seçim teknikleri

Piezoelektrik mikroenjeksiyon yöntemleri

Güncel bilimsel IVF protokollerinin tüm aşamalarda uygulanması

Dr. Albayrak, “Amacımız Acıbadem’in bilim, kalite ve etik değerlerini İzmir’e taşırken, çiftlerin ebeveynlik yolculuğunu en güvenli ve bilimsel yöntemlerle desteklemektir.” dedi.