Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi temizlik birimleri, kent genelinde yer alan camiler, cemevleri, sinagoglar ve kiliseler başta olmak üzere tüm inanç merkezlerini derinlemesine temizleyerek hijyenik bir görünüme kavuşturuyor. Tam 13 yıldır aralıksız şekilde bu hizmeti sürdüren ekipler, çalışmalarını büyük bir titizlik, özveri ve hizmet aşkıyla yerine getiriyor.

İZBETON ekipleri ibadethanelerde dip köşe temizlik sağlıyor

Şehrin ibadethanelerine yönelik temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden İZBETON bünyesinde faaliyet gösteren ekipler, 2012 yılından bu yana kesintisiz olarak sürdürülen bu hizmet kapsamında; İzmir genelindeki mescitler, camiler, kiliseler, sinagoglar ve cemevlerini gelen talepler ve hazırlanan planlamalar doğrultusunda köklü bir temizliğe alıyor. İbadethanelerin yanı sıra, şehit yakınları ve gazi derneklerinin binaları da bu kapsamlı temizlik hizmetinden yararlanarak tertemiz bir görünüme ulaşıyor. İzmir genelinde bu ücretsiz temizlik hizmetini almak isteyen tüm inanç merkezleri, ALO 153 Hemşehri İletişim Merkezi’ni (HİM) arayarak kolayca talepte bulunabiliyor.

Özel ekipmanlarla en ince detaya kadar hijyen

İbadethane temizlik uzmanlarından oluşan ekipler, tüm inanç merkezlerini aynı yüksek standartta ve hassasiyetle temizliyor. Zeminlerde kullanılan halılar ve kaplamalar, profesyonel halı yıkama makineleri aracılığıyla hijyenik bir şekilde yıkanıyor. Özellikle tescilli tarihi ibadethanelerin ahşap bölümleri özel temizlik maddeleriyle silinirken, aydınlatma armatürleri (avizeler) sökülerek yıkanıyor ve titizlikle dezenfekte ediliyor. Camilerin minber ve mihrabından, sinagogların bimah ve sandukasına, cemevlerinin meydan ve aşevlerinden, kiliselerin sunak ve kürsülerine kadar her alan, detaylı bir temizlik operasyonundan geçiriliyor.

Ekip sorumlusu çiçek: “Hizmetimizi büyük bir sevgiyle sürdürüyoruz”

Yürütülen hummalı çalışmalar hakkında bilgi veren İZBETON İbadethane Temizlik Ekip Sorumlusu Özkan Çiçek, yapılan işin detaylarını paylaştı: “Uygulamamız genel bir dip temizliği niteliğinde. Camlar, çerçeveler, avizeler, ses sistemleri ve bütün ahşap aksamlar dâhil olmak üzere baştan sona hijyen sağlıyoruz. 2012'den beri bu kutsal mekânların temizliğini gerçekleştiriyoruz. Tüm personelimiz büyük bir özveriyle çalışıyor, çünkü işimizi gerçekten çok severek yapıyoruz. İmamlar, dernek başkanları ve cemaat üyeleri hizmetimizden son derece memnuniyet duyduklarını belirtiyor ve teşekkürlerini iletiyorlar. Vatandaşlarımızın ibadetlerini en temiz koşullarda yerine getirebilmeleri için biz de hizmetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz,” dedi.