İzmir Şehir Hastanesi’nde doğuştan kalp deliği bulunan iki çocuk, göğüs kafesi açılmadan uygulanan “transkateter atriyal septal defekt (ASD) kapatma” yöntemiyle sağlığına kavuştu. Doğuştan kalbinde 3 santimetre çapında delik bulunan 9 yaşındaki Yılmaz Yoldaş ile 2 santimetrelik kalp deliği nedeniyle gelişim geriliği yaşayan 4 yaşındaki Alvina Başoğlu, başarılı operasyonlarla sağlıklı bir hayata adım attı.

“Göğüste kesi yapılmadan kalp deliği kapattık”

Operasyonları gerçekleştiren İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Kaan Yıldız, çocuklarda görülen deliklerin normalden çok daha büyük olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu büyüklükteki delikler genellikle açık kalp ameliyatı ile kapatılıyor ve yoğun bakım süreci oldukça ağır geçiyor. Ancak biz kasıktaki damardan girerek kapalı yöntemle kalpteki deliğe ulaştık. Göğüste hiçbir kesi yapmadan, özel bir cihazla deliği kapattık. İşlem bittikten sadece bir gün sonra çocuklarımızı taburcu ettik.”

Büyük risk taşıyan ameliyatlardan kurtuldular

Doç. Dr. Yıldız, doğumsal kalp hastalıklarının her 100 çocuktan 1’inde görüldüğünü hatırlatarak, “İki diskten oluşan cihazı kalbin kulakçıkları arasına yerleştirdik. Bir taraf sağ, diğer taraf sol kulakçıkta kaldı ve delik tamamen kapandı. Hastalarımız, operasyon sonrası kilo alımı ve gelişim açısından olumlu ilerlemeler gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Sanki hiç ameliyat olmamış gibi”

Kalbinde doğuştan büyük delik bulunan Yılmaz Yoldaş’ın annesi Burcu Yoldaş, oğlunun kısa sürede sağlığına kavuştuğunu dile getirdi:

“Yılmaz’ın hastalığını spor kulübü için sağlık raporu alırken öğrendik. Çok panik olmuştum ama doktorlarımız bize güven verdi. Oğlum iki gün içinde taburcu oldu. Sanki hiç ameliyat olmamış gibi normal hayatına döndü. Delik kapandıktan sonra hem boyu uzadı hem de kilo almaya başladı.”

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki Alvina Başoğlu’nun annesi Aslı Başoğlu ise kızının kilo alamadığı için endişeli olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Başlangıçta açık kalp ameliyatı olması gerektiği söylendi. Ancak İzmir Şehir Hastanesi’ne yönlendirildik. Kaan Hoca sayesinde kızım kapalı yöntemle tedavi edildi. Eskiden kilo almıyordu, şimdi sağlığına kavuştu ve gelişimi normale döndü. Kontrollerimizi yapıyoruz, çok mutluyuz.”

Çocuk kalp cerrahisinde yeni umut

İzmir Şehir Hastanesi’nde uygulanan bu yöntemle, çocuklarda genellikle açık kalp ameliyatı gerektiren büyük kalp delikleri kapalı teknikle tedavi edilebiliyor. Böylece hem operasyon süresi kısalıyor hem de iyileşme dönemi çocuklar için çok daha kolay geçiyor.