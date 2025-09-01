Son Mühür- 94’üncü İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında dün gece sahneye çıkan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, İzmirli müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Binlerce kişinin akın ettiği konserde fuar alanı tamamen doldu.

Tilbe’nin dillerden düşmeyen parçalarına hayranları hep bir ağızdan eşlik etti. Cep telefonlarıyla o anları kaydeden İzmirliler, hem şarkılara hem de sanatçının danslarına tempo tuttu.

Tilbe’den samimi sözler

Konser sırasında hayranlarına seslenen Yıldız Tilbe, “Ne güzel görünüyorsunuz, maşallah size. Ben nasıl görünüyorum? Güzel miyim? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Canım İzmir, İzmir’i çok seviyorum. Aslan memleketim, gönlümün yaridir İzmir” ifadelerini kullandı. Daha çok dans etmek istediğini ancak artık yaşlandığını esprili bir dille dile getiren Tilbe, samimiyetiyle de izleyicilerin gönlünü kazandı.

İzmir için özel performans

Sevilen şarkılarını İzmirli hayranları için seslendiren Tilbe, gece boyunca sahnede enerjisini hiç düşürmedi. Konser, hem sanatçı için hem de dinleyenler için unutulmaz anlara sahne oldu.