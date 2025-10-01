İzmir'in ilçelerinden Tire'de, kamuoyunu derinden sarsan ve vicdanları yaralayan bir olay yaşandı. İlçe sakini Hatice D. (34) isimli bir kadının, evlilik dışı dünyaya getirdiği yeni doğan bebeği bir çuvala sararak köprü altına gömdüğü iddiası üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Olayın, kadının annesi tarafından yetkililere ihbar edilmesiyle ortaya çıkması, trajedinin boyutlarını gözler önüne serdi. Savcılık, şüpheli anneyi ve bazı aile fertlerini derhal gözaltına alırken, Hatice D.'nin yaklaşık beş yıl önce de benzer bir olayla gündeme geldiği ortaya çıktı.

Kordon bağına ulaşıldı

Olay, Tire'ye bağlı kırsal Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Hatice D., gizlediği hamileliğin ardından tek başına doğum yaptı ve bebeği cansız şekilde bir çuvala koyarak mahalle yakınındaki köprünün altına gömdü. Durum, kadının annesinin yaşadığı vicdan azabıyla jandarmaya giderek olayı itiraf etmesi üzerine gün yüzüne çıktı.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Jandarma ve özel eğitimli kadavra arama köpekleri derhal bölgeye sevk edildi ve köprü çevresindeki zorlu arazide hummalı bir arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin ilk incelemelerinde, gömüldüğü düşünülen noktada bebeğe ait olduğu belirlenen kordon bağına ulaşıldı. Ancak, aradan geçen süreye rağmen bebeğin bedenine henüz ulaşılamadığı ve arama faaliyetlerinin titizlikle sürdüğü bildirildi.

2019'da da doğum yapıp bebeğini ölüme terk etmiş

Kan donduran bu olayın ardından, Hatice D.'nin yanı sıra, annesi, babası ve bazı yakınları da suçu gizleme ve delilleri karartma şüphesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanma süreçlerinin devam ettiği öğrenildi. Bu vahim durumun ortaya çıkmasıyla birlikte, şüpheli annenin korkunç geçmişi de yeniden gündeme geldi. Hatice D.'nin, 2019 yılında da Tire Cuma Pazarı'nda tezgahların arasında doğum yaptığı ve yeni doğan bebeğini tezgahın altına terk ettiği belirlendi. Ağlama sesleri üzerine vatandaşların ihbar ettiği o bebek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamamıştı.

Hukuki süreç devam ediyor

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın tüm boyutlarının açığa çıkarılması ve bebeğin akıbetinin netleştirilmesi amacıyla soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yürütüyor. Özellikle, bebeğin ölü mü yoksa canlı mı doğduğu ve gömülme işleminin hangi koşullarda gerçekleştiği gibi kritik sorulara yanıt aranıyor.