İzmir Torbalı’daki Metropolis Antik Kenti’nde, Roma Dönemi’ne tarihlenen 1800 yıllık büyük bir ticaret merkezi olarak değerlendirilen agora gün yüzüne çıkarıldı. Ege Üniversitesi Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Burak Arslan, alanın antik kentte bugüne kadar keşfedilen en önemli ticari yapı olabileceğini belirtti.

Metropolis Antik Kenti’ndeki kazılar sürüyor

Torbalı’nın Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasında yer alan ve “Ana Tanrıça Kenti” olarak bilinen Metropolis Antik Kenti’nde 1989 yılından bu yana kazılar devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı Belediyesi ve Sabancı Vakfı destek sağlıyor. Kazılar, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serdar Aybek’in başkanlığında yürütülüyor ve bölgeden çok sayıda anıtsal yapı gün yüzüne çıkarıldı.

1800 yıllık agora ortaya çıkarıldı

Bu yılki kazılarda, Roma Dönemi’ne tarihlenen ve kentte ticaret merkezi işlevi gören geniş bir agora tespit edildi. Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Burak Arslan, “1381 parsel olarak adlandırdığımız bu kesim, yeni kazı alanlarımızdan biri.

Önceki kazılarda kuzeydeki mozaikli portikoyu açığa çıkarmıştık. Bu yıl ise batıdaki portikoyu ortaya çıkarıyoruz. Bu alanın arka kısmındaki dükkanlara ulaşımı sağlayan sütunlu galeriler, dönemin ticari hayatına ışık tutuyor” dedi.

Torbalı bölgesinin en büyük antik yerleşimi

Dr. Arslan, Metropolis’in Torbalı bölgesinde keşfedilen en geniş antik yerleşim olduğunu ifade etti. Kent, M.Ö. 3’üncü yüzyılda Helenistik dönemde akropoliste kurulurken, M.Ö. 2’nci yüzyıldan itibaren Roma İmparatorluk Dönemi’nde ovaya doğru genişledi. Yerleşim izleri, M.Ö. 3’üncü yüzyıldan M.S. 14’üncü yüzyıla kadar kesintisiz olarak devam ediyor.

Deprem izleri ve arkeolojik potansiyel

1800 yıllık agora, sütunlu portikoları ve Dor düzenine sahip cephe mimarisi ile dikkat çekiyor. Arslan, sütunların devrilme pozisyonları ve tahribatın boyutuna bakarak yapının muhtemelen bir deprem nedeniyle işlevini yitirdiğini belirtti. “Agoranın güney tarafındaki dükkanları da ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Bu alan, arkeolojik olarak yüksek potansiyele sahip bir kazı sahası” dedi.