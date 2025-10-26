İzmir’de 26 Ekim 2025 tarihli güncel akaryakıt fiyatları açıklandı. Kent genelinde tüm ilçelerde kurşunsuz 95 oktan benzinin litresi 53,52 TL, motorinin litresi 56,77 TL, otogazın litresi ise 27,53 TL olarak belirlendi.

Fiyatlar ilçelere göre çok küçük farklar gösterirken, gazyağı ortalama 48 TL, kalorifer yakıtı ise 36,4 TL/kg civarında satılıyor. %1 kükürtlü fuel oil fiyatı da 30,8 TL/kg seviyesinde bulunuyor.

Akaryakıt fiyatlarında ilçelere göre en yüksek rakamlar Karaburun, Çeşme ve Ödemiş’te, en düşük seviyeler ise Kiraz, Beydağ ve Kemalpaşa bölgelerinde kaydedildi.

Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kuru hareketliliğine bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki günlerde yeni bir güncelleme ihtimalinin bulunduğunu belirtiyor.

İzmir genelinde ortalama fiyatlar:

Benzin (95 oktan): 53,52 TL/LT

Motorin (dizel): 56,77 TL/LT

Gazyağı: 48,04 TL/LT

Kalorifer yakıtı: 36,44 TL/KG

%1 Kükürtlü Fuel Oil: 30,88 TL/KG

Otogaz (LPG): 27,53 TL/LT