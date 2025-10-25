Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) son Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Hindistan’ın önümüzdeki iki yılda küresel ekonomide en hızlı büyüyen büyük ekonomi olacağını ortaya koydu. Rapora göre, güçlü iç talep ve ilk çeyrekteki yüksek performans, ülkenin büyüme ivmesini sürdürmesini sağlayacak.

Hindistan ekonomisi zirveye yükseliyor

IMF’nin 2025-2026 dönemine ilişkin tahminlerine göre Hindistan ekonomisi yüzde 6,6 oranında büyüyecek. Bu oran, ülkeyi “yükselen ve gelişmekte olan ekonomiler” arasında lider konuma taşıyor. Aynı dönemde Çin’in büyüme oranının yüzde 4,8 seviyesinde kalması bekleniyor.

Rapor, Hindistan’ın bu güçlü performansını özellikle iç talep, hizmet sektörü ve sanayi üretimindeki artışa bağlıyor. Ayrıca, ABD’nin Hindistan mallarına uyguladığı ek gümrük vergilerinin beklenenden daha sınırlı bir etki yarattığı vurgulandı.

IMF: “İlk çeyrek performansı ekonomiyi güçlendirdi”

Raporda, Hindistan’ın yılın ilk çeyreğinde sergilediği yüksek büyümenin, yıllık görünümü olumlu etkilediği ifade edildi. Uzmanlara göre yatırımlardaki artış, kamu harcamaları ve özel sektör üretimi, ülke ekonomisinin ivmesini destekliyor.

IMF yetkilileri, “Hindistan, güçlü makroekonomik politikaları ve genç nüfus potansiyeli sayesinde orta vadede istikrarlı bir büyüme çizgisi izliyor” değerlendirmesinde bulundu.

2026 yılında kısmi yavaşlama beklentisi

IMF, Hindistan için 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 6,2’ye revize etti. Kuruma göre bu küçük düşüş, 2025’teki yüksek büyümenin sağladığı etkinin azalmasından kaynaklanacak.

Ekonomistler, söz konusu yavaşlamanın doğal bir dengelenme süreci olduğunu, Hindistan’ın yine de dünyanın en güçlü ekonomileri arasında yer almaya devam edeceğini belirtiyor.

Küresel ekonomi için sınırlı büyüme öngörüsü

IMF raporunda dünya ekonomisine ilişkin genel görünüm de paylaşıldı. Küresel büyümenin 2025’te yüzde 3,2, 2026’da ise yüzde 3,1 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.

Fon, dünya genelinde enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu, ancak bu sürecin ülke bazında farklılık göstereceğini belirtti. Gelişmiş ekonomilerde fiyat artışlarının daha hızlı gerilemesi beklenirken, gelişmekte olan ülkelerde yüksek gıda ve enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıyı sürdürdüğü vurgulandı.

Hindistan, küresel dengeyi değiştiriyor

Ekonomistlere göre, Hindistan’ın güçlü büyüme potansiyeli, küresel ticaret dengelerini de etkileyecek. Ülke, 1,4 milyarlık nüfusu ve geniş üretim kapasitesiyle, Çin’in uzun yıllar sürdürdüğü “dünyanın büyüme motoru” rolünü devralmaya hazırlanıyor.

Uzmanlar, Hindistan’ın önümüzdeki dönemde yatırım, üretim ve ihracatta çeşitliliği artırarak Asya’nın yeni ekonomik merkezi haline gelebileceğini öngörüyor.