Son Mühür/ Osman Günden - AK Parti İzmir Tanıtım ve Medya Başkanlığının hazırladığı “AK Parti İzmir 3 Kademe Tanıtım ve Medya Eğitim Programı” düzenlendi. İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen programa; AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Dr. Savaş Yılmaz, İl Tanıtım ve Medya Başkanı Safa Narlı, 30 ilçenin ana kademe, kadın ve gençlik kolları tanıtım ve medya başkanları ile Manisa, Aydın, Muğla, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya’dan gelen il teşkilat temsilcileri katıldı.

Eğitimci Enes Özdemir tarafından 12 başlıkta verilen eğitimlerde, iletişim stratejileri, medya kullanımı ve dijital çağın gerektirdiği yeni yöntemler anlatıldı.

“Sosyal medya artık siyasetin en aktif sahası”

Programın açılışında konuşan Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Dr. Savaş Yılmaz, sosyal medyanın günümüzde en güçlü iletişim mecralarından biri haline geldiğini belirterek şunları söyledi: “Artık sosyal medya sadece bir paylaşım alanı değil, siyasetin en aktif sahalarından biri. Yaptıklarımızı en iyi anlatabildiğimiz ve kitlelere en hızlı ulaşabildiğimiz yer burası. Teşkilatlarımızın daha görünür, daha stratejik ve etkili olması şart. Bu eğitim bu açıdan önemli bir adımdır.”

“Eser ve hizmetlerimizi doğru bir iletişimle aktarmaya inanıyoruz”

Programı değerlendiren AK Parti İzmir Tanıtım ve Medya Başkanı Safa Narlı, partinin 23 yıllık iktidarında Türkiye’nin pek çok alanda gerçekleştirdiği büyük dönüşümlerin güçlü bir iletişim diliyle halka doğru şekilde ulaştırılmasının önemine vurgu yaptı. Narlı şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin elde ettiği kazanımları, İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerimizde hayata geçirilen eser ve hizmetleri milletimize doğru, açık ve etkili bir iletişimle aktarmanın önemine inanıyoruz. Tanıtım ve Medya Başkanlıklarının görevi; teşkilat çalışmalarını doğru yöntemlerle görünür kılmak ve AK Parti belediyeciliğinin güçlü Türkiye vizyonunu vatandaşlarımıza en net şekilde ulaştırmaktır.”

Narlı, düzenlenen bu programla teşkilatların iletişim becerisinin güçlendiğini, bilgi akışının profesyonel seviyeye taşındığını ve dijital çağın gerektirdiği yöntemlerin hızla uygulanacağını belirtti.

“İzmir’in ihtiyaçlarını doğru analiz ederek hakikati ulaştıracağız”

Safa Narlı açıklamasının devamında şunları söyledi: “İzmir’in ihtiyaçlarını, beklentilerini ve hedeflerini doğru analiz ederek hemşehrilerimizin her birine hakikati en hızlı ve güvenilir biçimde ulaştırmaya devam edeceğiz. AK Parti iktidarının eser ve hizmet siyaseti, milletimize olan bağlılığımızın en somut göstergesidir. Bizler de doğruları anlatmayı, İzmir’in gelişimini ve yatırım potansiyelini ortaya koymayı, vatandaşlarımızla güçlü iletişimi sürdürmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.”