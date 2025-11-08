İzmir’de yaşayan Zeki ve Ummahan Özdemir çiftinin oğlu Ahmet’e 2,5 yıl önce beyin tümörü tanısı konuldu. Tedavisi devam eden Ahmet, geçen yıl Mustafa Kemal İlkokulu’nda ana sınıfına başladı. Bu yıl sağlık durumu nedeniyle doktoru okul ortamını uygun bulmadı; Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen görevlendirildi.

Masası, sırası, kitapları ve okuma fişleriyle sınıf atmosferi oluşturulan odasında bire bir eğitim alan Ahmet, büyük bir azimle okuma yazma sürecine girdi. “Kitaplardan sayıları öğreniyorum. Okuma yazmayı öğreniyorum. Evde öğrenmeyi, öğretmenimi seviyorum. Odam benim sınıfım” dedi.

Anne: “Hiçbir şeyden geri kalmasın diye odasını sınıfa çevirdik”

Anne Ummahan Özdemir şunları söyledi: “Geçen yıl ana sınıfına gitti, tedavisi de sürdü. Bu yıl sınıflar kalabalık olduğu için doktoru uygun görmedi. Evde eğitime başvurduk. Ahmet hiçbir şeyden mahrum kalmasın diye odasını sınıfa çevirdik. Masa, yazı tahtası, tüm malzemeleri tamamladık. Tedavisi iyi gidiyor. Tek dileğim, arkadaşlarıyla sınıfa dönmesi.”

“Sevginin olduğu her yer sınıftır”

Ahmet’in öğretmeni Esengül Küçük, süreç hakkında konuştu: “Yaklaşık 1 aydır birlikteyiz. Ahmet çok zeki, öğrenmeye açık bir çocuk. Eğitimine 1,5 ay geç başlamasına rağmen sınıf seviyesine ulaştı. Haftada 5 gün, 6 saat ders yapıyoruz. Okul programını evde uyguluyoruz. Sevginin ve öğretmenin bulunduğu her yer sınıftır.”

“Arkadaşlarından geri kalmadı”

Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü Arda Tan: “Haftanın 5 günü eğitim alıyor, kemoterapi günlerinde program öğrenciye göre ayarlanıyor. Sınıflarda mevcut ne varsa Ahmet’in odasında da mevcut. Arkadaşlarından geri kalma durumu söz konusu değil.”

“Eğitimde feda edilecek çocuk yok”

Konak İlçe Millî Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut: “Atatürk ‘Eğitimde feda edilecek hiçbir fert yoktur’ dedi. Evde eğitim bunun en güzel örneği. Ahmet’in eğitimden uzak kalmaması için öğretmen görevlendirildi. Hiçbir evladımız eğitim şemsiyesinin dışında kalmaz.”