İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, kentte konut kiraları ve satışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklanan yüzde 38,36’lık ekim ayı kira artış oranının kiracılar için olumlu bir rakam olduğunu söyleyen Güleroğlu, hükümetin uyguladığı ekonomik politikalarla enflasyonda düşüş eğilimi görüldüğünü ve kredi faiz oranlarının da kademe kademe gerilediğini ifade etti.

Güleroğlu, “Ekim ayı kira artışı kiracılar açısından sevindirici. Önümüzdeki süreçte enflasyonun daha da düşmesi bekleniyor” dedi.

‘2026’dan sonra konut almak hayal olabilir’

Son dönemde konut fiyatlarının stabil kaldığını vurgulayan Güleroğlu, yatırımcılara önemli bir uyarıda bulundu: “Şu anda piyasada ciddi bir artış yok ancak fiyat sıçraması olmadan alım yapmayanlar ileride pişman olabilir. 2026’nın mart ayından sonra konut almak hayal olabilir. Şu anda insanlar paralarını faizde veya altında tutuyor. Ancak bu kazançlar yeniden konuta yöneldiğinde fiyatlar yükselecek. Her dönem piyasa böyle işledi. Bu yüzden konut almayı düşünenler mevcut dönemi değerlendirmeli.”

Çeşme ve Urla zirvede

Konut talebindeki bölgesel farklılıklara da değinen Güleroğlu, İzmir’de en çok rağbet gören bölgelerin Çeşme ve Urla olduğunu belirtti. Deprem ve pandemi sonrası tercihlerde değişim yaşandığını belirten Güleroğlu, “Artık daha çok tek katlı ya da iki katlı yapı tercih ediliyor” dedi.

Son dönemlerde Aliağa ve Bergama’da da konut hareketliliği olduğunu aktaran Güleroğlu, uygun fiyat arayanların en çok Buca’ya, ardından Çiğli’ye yöneldiğini ifade etti: “Özellikle yatırımcılar bu bölgeleri tercih ediyor çünkü öğrenci yoğunluğu yüksek. Kiracılar genellikle 4 yıl civarında kalıyor, bu da kiracılarla yaşanabilecek sorunları azaltıyor. Ayrıca yatırımcıların ilgisi son dönemde 3+1’den 1+1 evlere kaydı.”