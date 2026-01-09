Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın kentin su sorununa yönelik açıklamalarına çok sert bir yanıt verdi. Saygılı, yerel yönetimin sorumluluktan kaçarak "bahane siyaseti" yaptığını savunurken, hükümetin İzmir’e yaptığı devasa yatırımları ve belediyenin yönetimsel zafiyetlerini rakamlarla ortaya koydu.

"Bahane kartı devreye sokuldu, çözüm değil algı var"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın su kriziyle ilgili yaptığı açıklamaları değerlendiren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sunulan çözüm önerilerinin ve yaklaşımların "geleneksel CHP belediyeciliği" anlayışının bir ürünü olduğunu öne sürdü. Tugay’ın su sorununu çözmek için yağmur beklentisine girmesini ve deniz suyu arıtma projelerini gündeme getirmesini "kolaycılık" olarak nitelendiren Saygılı; şikayet, sızlanma ve vaatlerin ötesinde somut bir çözümün üretilmediğini savundu. Saygılı, hazırlanan detaylı sunumların ve deniz suyu gibi "ütopik" vaatlerin İzmir’in susuzluk gerçeğini örtbas edemeyeceğini dile getirdi.

Devletten İzmir'e 64 Milyar TL'lik su yatırımı

Belediye yönetiminin su krizi konusunda bakanlığı hedef alan söylemlerine karşı çıkan Bilal Saygılı, son 24 yılda merkezi hükümetin İzmir için gerçekleştirdiği yatırımların dökümünü paylaştı. Bakanlığın İzmir’in su geleceği için 64 milyar TL kaynak aktardığını belirten Saygılı; bu kapsamda kent genelinde 37 adet baraj, 10 adet gölet ve 4 adet modern içme suyu tesisinin tamamlanarak hizmete alındığını vurguladı. Ayrıca, yerel yönetimin yeraltı kaynaklarından faydalanabilmesi için İZSU’ya sağlanan kolaylıklara dikkat çeken Saygılı, sadece son birkaç yılda yüzlerce kuyu açma ve yenileme belgesinin ivedilikle onaylandığını hatırlattı.

"Kayıp-Kaçak oranı yasal sınırın bile üzerinde"

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin su yönetimindeki teknik başarısızlıklarına değinen AK Parti İl Başkanı, kentin şebekesindeki kayıp-kaçak oranlarının kabul edilemez seviyede olduğunu iddia etti. Yasal sınır olan %25’lik oranın dahi tutturulamadığını ifade eden Saygılı, İzmir’in suyunun %27’sinin, yani yaklaşık 68 milyon metreküp suyun şebekelerdeki ihmaller nedeniyle toprağa karıştığını belirtti. Özellikle Saruhanlı Sarıkız Kaynakları’nda bulunan 38 sondaj kuyusunun bakımsızlık nedeniyle kaderine terk edildiğini söyleyen Saygılı, pompaların veriminin düştüğünü ve sistemin işlemez hale getirildiğini savundu.

"İzmir'i susuzluğa mahkum edenler aynaya bakmalı"

İzmir’in su ihtiyacının %70 gibi büyük bir oranının yeraltı kaynaklarından karşılandığına dikkat çeken Bilal Saygılı, yeraltı sularını dahi yönetemeyen bir yönetimin deniz suyunu arıtma iddiasının gerçekçi olmadığını savundu. İzmir Körfezi’ndeki çevre felaketine atıfta bulunarak benzer bir krizin içme suyu konusunda da kapıda olduğunu belirten Saygılı, Başkan Tugay’a "algı duvarlarını yıkması" tavsiyesinde bulundu. Saygılı, AK Parti teşkilatı olarak Cumhurbaşkanı liderliğinde İzmirlilerin huzuru ve refahı için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, belediye yönetimini sorumluluk almaya davet etti.