İzmir'in Gaziemir ilçesinde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı personelini taşıyan bir midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Menderes Caddesi üzerinde gerçekleşti ve bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilerek yaralılara anında müdahale edildi.

Kaza detayları ve kontrol kaybı iddiası

Kazanın, H.B. (57) yönetimindeki, plakası henüz resmi makamlarca açıklanmayan midibüsün Menderes Caddesi’nde seyir halindeyken kontrolünü kaybetmesi sonucu yaşandığı tahmin ediliyor. Kontrolden çıkan midibüs, yol ortasındaki refüje çarptıktan sonra yan yatarak devrildi. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük çaplı maddi hasar oluştu. Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu ivedilikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazanın kesin nedeni, polis ekiplerinin olay yerinde başlattığı detaylı incelemeler neticesinde ortaya çıkacak.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, devrilen midibüsün içerisinde bulunan yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kazada, midibüs sürücüsü H.B. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan 4 personel çeşitli yerlerinden yaralandı. Toplamda 5 yaralı, ambulanslara alınarak hızlı bir şekilde Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunup bulunmadığına dair net bir açıklama yapılmazken, hastanede tedavileri devam ediyor. Hastane kaynaklarından alınacak detaylı bilgiler bekleniyor.

Güvenlik güçlerinden trafik kontrolü

Kaza nedeniyle Menderes Caddesi üzerinde trafik akışı bir süreliğine aksadı. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirdi. Kazaya karışan aracın olay yerinden kaldırılması için çekici çağrıldı ve devrilen midibüsün yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü Emniyet birimleri, kazayla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğünü ve gerekli tüm işlemlerin titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.