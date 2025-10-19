Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada Altay, henüz 6. dakikada öne geçti. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ali Kızılkuyu’nun düzgün vuruşu ağlarla buluştu ve ilk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Tire penaltıdan eşitliği sağladı

Mücadelenin ikinci yarısında oyunun kontrolünü eline alan Tire 2021 FK, aradığı golü 79. dakikada kazandığı penaltıyla buldu. Topun başına geçen Atakan, kaleci Siraç’ı ters köşeye yatırarak skoru 1-1’e getirdi.

Son nefeste Sefa sahneye çıktı

Uzatma dakikalarında baskısını artıran Altay, 90+7. dakikada serbest vuruş sonrası ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Sefa’nın golüyle yeniden öne geçti. Bu gol, hem maçın hem de Altay’ın bu sezonki ilk galibiyetinin belirleyicisi oldu.

Altay rahat nefes aldı

Ligde 7. maçında ilk kez kazanan İzmir temsilcisi, puanını 5’e yükselterek düşme hattından çıktı. Ev sahibi Tire 2021 FK ise iki maçlık galibiyet serisinin ardından evinde kaybederek 12 puanda kaldı.