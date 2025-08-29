Son Mühür - Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İzmir’in Bergama ilçesinde bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Karar Sayısı 10290 olan düzenlemeye göre, Aliağa RES (Yardımcı Kaynak GES) elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Bergama’nın İsmailli, Atçılar ve Seklik mahallelerinde bulunan 62 tane parsel, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Hazine adına tescil edilmek üzere kamulaştırılacak.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi kapsamında alınan karar 28 Ağustos 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

GES'LER DİKİLECEK

Kamulaştırma listesinde Bergama’nın farklı mahallelerinde yer alan 62tane ada-parsel bilgisi bulunuyor.

Enerji yatırımı kapsamında gerçekleştirilecek acele kamulaştırma, bölgedeki tarım ve yerleşim alanlarını da kapsıyor.

PARSELLERİN LİSTESİ