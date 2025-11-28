İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. Dün sabah saat 06.30’da başlayan şafak operasyonuna 200 polis katıldı.
Merkez ve dış ilçelerde 97 adrese eş zamanlı baskın
Ekipler, merkez ilçelerin yanı sıra dış ilçelerde tespit edilen toplam 97 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlar gün boyunca aralıksız sürdü ve çalışma 24 saat boyunca kesintisiz devam etti.
Hırsızlık ve uyuşturucudan cinsel suçlara kadar geniş suç listesi
Operasyon kapsamında; hırsızlık, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve vergi usul kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranan 145 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.