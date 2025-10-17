İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-12 Ekim tarihleri arasında kent genelinde kapsamlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 4’ü kuru sıkı olmak üzere ruhsatsız 23 tabanca, 3 pompalı tüfek, 5 kesici-delici alet, 617 gram uyuşturucu madde ve 3 bin 673 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler ayrıca, yapılan aramalarda 5 çalıntı motosiklet buldu. Ele geçirilen tüm malzemelere el konulurken, olaylarla bağlantılı şüpheliler gözaltına alındı.

94 zanlı tutuklandı

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece yapılan değerlendirme sonucu 94 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu suçlarına yönelik geniş çaplı işlem

Aynı dönemde yürütülen operasyonlar kapsamında 17 kişi “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan, 144 kişi ise “uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan işlem gördü.

Aranan 171 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 171 kişi de yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla benzer denetim ve operasyonların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.