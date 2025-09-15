Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2025 yılı içerisinde sosyal yardım sistemine kayıtlı ve belirlenen kriterlere uyan ailelere 90 bin gıda paketi ulaştırdı. Belediye ekipleri, dar gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarına destek olmak için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Batandaşlardan Tugay’a teşekkür

Limontepe’de yaşayan Nevin Eymur, “İzmir Büyükşehir Belediyesi hep yanımızda oldu. Bayramda, yılbaşında, okul döneminde bizi hiç unutmadılar. Gıda paketi ve sıcak yemek desteği alıyoruz. Bir alo dememizle yanımızdalar” sözleriyle teşekkür etti.

Adem Demir ise ekonomik zorluklara dikkat çekerek, “Eskiden dolu poşetlerle çıktığımız marketlerden artık çıkamıyoruz. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi hep yoksulun yanında oldu. Gıda yardımı, maddi destek, çocukların okul parası derken Cemil Tugay Başkanımız bize sahip çıktı” dedi.

“Kapıyı açıp dinliyorlar”

Zeynep Çam da, “Bir isteğim olduğunda kapıyı açıp dinliyorlar. Gıda kolileri ve günlük sıcak yemek desteğiyle geçimimizi sağlıyoruz. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı. Sergül Kara ise, “Çocuklarımızın eğitim parasından bayram desteğine kadar yanımızdalar. Personelden de çok memnunuz” diye konuştu.

Temel gıdalar kolilerde

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan gıda paketlerinde; makarna, domates salçası, pirinç, bulgur, nohut, un, şeker, çay, ayçiçek yağı, kuru fasulye, kırmızı mercimek ve tuz yer alıyor. Bu desteklerle hem vatandaşların sofrasına katkı sağlanıyor hem de sosyal belediyecilik anlayışı güçlendiriliyor.