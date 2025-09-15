Son Mühür/ Begüm Mol - 94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 29 Ağustos–9 Eylül 2025 tarihleri arasında Kültürpark’ta gerçekleştirildi. Türkiye’nin ilk uluslararası fuarı olarak Cumhuriyet’in fuarcılık geleneğini sürdüren İEF, bu yıl “Fuar Şehrin Kalbinde” sloganıyla ziyaretçilerini ağırladı. 12 gün boyunca ticaret, kültür, sanat, spor ve eğlenceyi bir araya getiren fuarı toplam 776 bin 843 kişi ziyaret etti.

Uluslararası katılım ve diplomatik temaslar

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen fuarın açılışı, Balkanlılar Halk Dansları Festivali kortejiyle yapıldı. Bu yılın onur konuğu ülkesi Bosna Hersek olurken, Fransa, Hindistan, Ukrayna, Kamboçya ve Fildişi Sahili de fuara katıldı. B40 Kültürel ve Ekonomik İş Birliği Zirvesi için İzmir’e gelen üst düzey heyetler de fuarı ziyaret ederek uluslararası atmosferi güçlendirdi.

Konserlerde coşku, son günlerde burukluk

Çim Konserleri’nde Candan Erçetin, Edis, Yıldız Tilbe, Ceza, Mustafa Sandal, Selda Bağcan, Derya Uluğ, Gripin ve Sertab Erener sahne aldı. Ancak Balçova’da polis merkezine yapılan terör saldırısında iki polisin şehit olması üzerine 8–9 Eylül’deki Duman ve Mor ve Ötesi konserleri ile eğlence etkinlikleri iptal edildi.

Tarihi sergiler ve sanat buluşmaları

Fuar, dikkat çekici sergilerle öne çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Folkart iş birliğiyle hazırlanan “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı–Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sergisi” 250 fotoğraf ve 226 kişisel eşyayla yoğun ilgi gördü. Refik Anadol’un “Şifanın Algısı” ve “Makine Rüyaları: Ege” sergileri de teknoloji ve sanatı buluşturdu.

Ayrıca restore edilen Göl Gazinosu halkın kullanımına açıldı, İzmirli Seramik Sanatçısı Mehmet Tüzüm Kızılcan’ın adını taşıyan sanat galerisi hizmete girdi. İzmirli dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu’nun “İzmir’i Özledim” sergisi ile Mehmet Nuri Göçen Vakfı’nın koleksiyonları sanatseverlerle buluştu.

Çocuklar ve gençler için özel alanlar

Kültürpark’ta çocuklara yönelik oyun alanları, atölyeler ve gösteriler büyük ilgi gördü. Gençlik ve Spor Alanı’nda Red Bull aktiviteleri, VR deneyimleri, satranç turnuvaları, karaoke ve dans atölyeleri düzenlendi. Şehir Tiyatroları, çocuk oyunlarıyla minik ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Spor, festival ve kültür iç içe

Fuar kapsamında 3x3 Streetball İzmir Cup, Big Boyz Festival ve Hazine Avı etkinlikleri ziyaretçilere farklı deneyimler sundu. Belediyeler Sokağı’nda ilçe belediyeleri tanıtım yaptı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ise projelerini özel standında sergiledi.

Dolu dolu 12 gün

Ana sponsorluğunu Folkart’ın, etkinlik sponsorluğunu ise Migros’un üstlendiği 94. İzmir Enternasyonal Fuarı; konserler, sergiler, atölyeler ve spor etkinlikleriyle 12 gün boyunca şehrin kalbinde kültür ve eğlenceyi buluşturdu.