AK Parti İzmir'de hareketli günler yaşanıyor. AK Parti İzmir genelinde yaşanan çok sayıda değişim ise dikkat çekti. AK Parti Buca, AK Parti Karabağlar, AK Parti Güzelbahçe ve AK Parti Bayındır ilçe başkanlıklarındaki yönetim kurullarının görevlerinden alındıkları öğrenildi.

Sorunların gündemde olduğu, ilçe başkanları ile yönetim kurulu üyeleri arasında anlaşmazlıklar olduğu iddia edilirken, değişimin esas sebebinin daha nitelikli ve daha etkin bir yönetim kurmak olduğu öğrenildi. Söz konusu 4 ilçeye yönelik yeni yönetim kurullarının belirleneceği öğrenildi.

Yeni atamalar yakında gerçekleşecek!

Değişimin ardından 4 ilçede yeni atamaların ne şekilde yapılacağı ise merak konusu oldu. Buca, Karabağlar, Güzelbahçe ve Bayındır'da yeni yönetim kurullarının kimlerden oluşacağı merak konusu olurken, kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

Ayrıca; gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın katılmadığı öğrenildi. Yerine başka bir isim vekalet ederken, Saygılı'nın yeni yönetim kurullarının belirlenmesi için çalışmalarda bulunduğu öğrenildi.