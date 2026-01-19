İzmir’de icra dosyasını öne alma vaadiyle rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan icra müdür yardımcısı ile icra katibi hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, sanıkların yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Rüşvet iddiası icra müdürlüğündeki dosyaya dayanıyor

Olay, İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü’nde 20 Mayıs 2025 tarihinde yaşandı. İddiaya göre İcra Müdür Yardımcısı Y.D. (27) ile icra katibi B.B. (26), resmi tahsilat sürecini hızlandırma karşılığında Avukat D.Ç.’den 200 bin TL talep etti.

Dava ağır ceza mahkemesinde görüldü

Haklarında “rüşvet almak” suçundan dava açılan sanıklar, İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tanık ifadeleri dosyaya girdi

Duruşmada tanık olarak dinlenen İzmir 14. İcra Dairesi Müdürü, ilgili dosyada sıra cetveli düzenleme yetkisinin müdür yardımcısına ait olduğunu söyledi. Rüşvet iddiasını, avukatın emniyete başvurmasının ardından öğrendiğini belirtti.

Bir diğer tanık olan icra memuru O.O. ise dosyada herhangi bir usulsüz işlemle karşılaşmadığını ifade etti.

Savunmadan “hukuka aykırı delil” vurgusu

Savcılık makamı, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Buna karşılık sanık Y.D.’nin avukatı, kafede alınan ses ve görüntü kayıtlarının yönlendirme ile elde edildiğini öne sürerek delillerin hukuka aykırı olduğunu savundu.

Sanık B.B.’nin avukatı ise müvekkilinin olayla doğrudan bir bağlantısının bulunmadığını ileri sürdü. Sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.

Mahkemeden adli kontrol şartıyla tahliye

Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirme sonucunda tutuklu sanıklar Y.D. ve B.B.’nin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Eksik belgelerin tamamlanması amacıyla duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Soruşturmanın geçmişi

Avukat D.Ç.’nin şikâyeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlenmişti. Seri numaraları alınmış 200 bin lirayı kafede teslim aldığı sırada suçüstü yakalanan Y.D. ile daha sonra gözaltına alınan B.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sanıklar hakkında 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.